‘Solo Leveling’: Estrenan tráiler en español y presentan al elenco de doblaje

¿Estás listo para subir de nivel?. Previo al estreno del doblaje el 20 de enero de Solo Leveling, la serie de anime adaptada de la franquicia sensación coreana, Crunchyroll lanza un nuevo tráiler con doblaje de la serie y revela al elenco que dará voz en español a sus personajes.

La serie de anime Solo Leveling es una adaptación de la novela web coreana bestseller escrita por Chugong, que posteriormente fue adaptada a webtoon y manhwa en 2018, con ilustraciones de DUBU. Los nuevos episodios doblados de Solo Leveling se emitirán los sábados, en exclusiva en Crunchyroll.

Acerca de Solo Leveling

Ha pasado más de una década desde que de repente apareció un camino llamado “portal” que conecta este mundo y otra dimensión, y personas con poderes sobrehumanos llamados “cazadores” han despertado. Los cazadores usan sus poderes sobrehumanos para conquistar mazmorras dentro de las puertas para ganarse la vida, y Sung Jinwoo, un cazador de rango más bajo, es considerado el cazador más débil de toda la humanidad. Un día, se encuentra con una mazmorra doble, una mazmorra de alto nivel escondida dentro de otra de bajo nivel. Frente a Jinwoo gravemente herido, aparece una ventana de misión misteriosa. Al borde de la muerte, Jinwoo decide emprender la misión, lo que lo convierte en la única persona que puede subir de nivel.

Solo Leveling está animada por la aclamada A-1 Pictures (Sword Art Online), con gráficos en movimiento de Production I.G (Attack on Titan, PSYCHO-PASS). La serie está dirigida por Shunsuke Nakashige (Sword Art Online), mientras la música corre a cargo de Hiroyuki Sawano (Attack on Titan) y TOMORROW X TOGETHER (grupo de k-pop); el diseño de personajes de Tomoko Sudo y el diseño de monstruos de Hirotaka Tokuda.