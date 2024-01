La más reciente sub-unidad de NCT, “NCT NEW TEAM”, salida del programa de supervivencia “NCT Universe: LASTART” dio a conocer su nuevo nombre de manera oficial y se llama NCT WISH, dicho grupo masculino japonés está conformado por seis integrantes en total que son Sion, Riku, Yushi, Jaehee, Ryo y Sakuya.

NCT revela a su nuevo grupo NCT WISH

Fue el 18 de enero a la medianoche, cuando la compañía SM Entertainment compartió los teasers o adelantos titulado “NCT Wish: Wish for Our Wish” donde dio a conocer al nuevo grupo. En dichos adelantos, se puede ver el logo oficial del grupo, al igual que fotografías individuales de cada uno de los miembros.

Fue el ocho de octubre de 2023 cuando estrenaron los sencillos ‘Hands Up’ y ‘We Go!’ bajo el nombre de NCT NEW TEAM. Cabe destacar que el grupo abrió varios de los conciertos de ‘NCT NATION : To The World’ llevados a cabo en distintas ciudades de Japón.

Conoce a los integrantes de NCT WISH

SION. Conoce a los integrantes de NCT WISH. / Foto: SM Entertainment

RIKU. Conoce a los integrantes de NCT WISH. / Foto: SM Entertainment

YUSHI. Conoce a los integrantes de NCT WISH. / Foto: SM Entertainment

JAEHEE. Conoce a los integrantes de NCT WISH. / Foto: SM Entertainment

RYO. Conoce a los integrantes de NCT WISH. / Foto: SM Entertainment

SAKUYA. Conoce a los integrantes de NCT WISH. / Foto: SM Entertainment