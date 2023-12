NCT Nation anunciará concierto en México para 2024

Tras el éxito del concierto “NCT NATION: To The World in Cinemas” transmitido en cines a principios de diciembre, se especula que el grupo de k-pop NCT con todas sus subunidades (NCT 127, NCT DREAM, WayV y NCT New Team) podría ofrecer una presentación en México durante 2024.

Dentro de NCT podemos encontrar a NCT 127, NCT DREAM y WayV, además de NCT U y DoJaeJung que consta de diversas combinaciones de los miembros de la agrupación y sin dejar de lado el debut que NCT New Team realizó para este concierto.

NCT Nation anunciará concierto en México durante 2024

Por otro lado, por medio de redes sociales comenzó a circular el rumor donde se mencionaba que NCT con todos sus miembros llegará por primera vez a Latinoamérica en 2024 gracias a la gira “NCT NATION : To The World” con la cual ofrecerían un concierto en México.

¿Habrá concierto de NCT Nation en México durante 2024?. / Foto: SM Entertainment

Se especula que el concierto de NCT tomará lugar en la Ciudad de México y se cree que la preventa para el mismo se efectuará durante el primer trimestre de 2024 y aunque aún se desconoce el recinto que el grupo escogerá, se cree que podría tratarse de el Foro Sol.

Conoce a NCT

NCT 127 - Taeil, Taeyong, Yuta, Jaehyun, Jungwoo, Doyoung, Johnny, Mark y Haechan.

- Taeil, Taeyong, Yuta, Jaehyun, Jungwoo, Doyoung, Johnny, Mark y Haechan. NCT Dream - Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Chenle, Jaemin y Jisung.

- Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Chenle, Jaemin y Jisung. WayV - Kun, Ten, Winwin, Xiaojun, Hendery y Yangyang.

- Kun, Ten, Winwin, Xiaojun, Hendery y Yangyang. NCT New Team - Sion, Riku, Yushi, Daeyoung, Ryo y Sakuya.

- Sion, Riku, Yushi, Daeyoung, Ryo y Sakuya. NCT U - Mark, Ten, Doyoung, Jaehyun y Taeyong.

- Mark, Ten, Doyoung, Jaehyun y Taeyong. DoJaeJung - Doyoung, Jaehyun y Jungwoo.