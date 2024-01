Los desplantes del príncipe William a Kate Middleton: “La hizo quedar mal”

Kate Middleton y el príncipe William ya tienen 10 años de matrimonio, pero como toda pareja han pasado altas y bajas en su relación, incluso antes del matrimonio del cual han procreado tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis.

Pese a que los príncipes de Gales son un ejemplo de una pareja unidad y muy sólida, pasó por momentos muy difíciles antes de llegar al matrimonio.

Aseguran medios británicos que fueron tantos que Kate llegó a sentirse humillada por las actitudes que tuvo el heredero a la corona durante un tiempo que estuvieron separados.

¿Salía de fiesta con otras?

Según la revista Vanidades, Kate y William duraron varios años de novios, pero hubo un tiempo en el que la pareja estuvo separada y los dos tomaron rumbos distintos, ya que según el heredero al trono, ambos debían buscar su camino para reencontrarse después.

La periodista Katie Nicholl, corresponsal del Mail On Sunday, aseguró que Middleton llegó a molestarse con el primogénito de Diana porque en el tiempo que no estuvieron juntos, “él no dejaba de hacer el tonto con otras mujeres mientras salía de fiesta por las noches”.

Destaca que la princesa de Gales le llegó a recriminar al hijo mayor de Carlos III esta actitud para con otras damas, ya que este tipo de actitudes hacían que ella se sintiera no solo humillada, sino también desprestigiada.

William la hizo quedar mal

Middleton consideraba, según la periodista, que el hecho de que William se dejara ver “tonteando” con otras mujeres afectaba a su imagen, situación que también reseñó The Mirror.

“Kate le dijo a William que él la estaba haciendo quedar mal. Ella había tenido que lidiar durante años con chicas que se lanzaban contra su novio y durante un tiempo lo encontró gracioso e incluso halagador. Pero después le dijo que estaba degradando su imagen y la suya propia”, recoge el medio británico.

“Ella le dijo que no estaba preparada para que la trataran como un felpudo y que su comportamiento despreocupado estaba afectando a su imagen. En el pasado, ella siempre había dejado de lado ese tipo de cosas, pero esto realmente le molestaba”, destaca.

Asimismo, durante ese distanciamiento de la pareja a William se le vio en bastantes salidas y clubes nocturnos, con mujeres y varios de sus amigos, hecho que para Kate Middleton daba pie a que la prensa comentara todo tipo de cosas sobre ella.