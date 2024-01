Miguel Ángel Silvestre confiesa cuál actor besa mejor: ¿Poncho Herrera o Luis Gerardo Méndez?

Miguel Ángel Silvestre participó hace poco en el podcast de Karime Pindter, donde se le preguntó quién besaba mejor entre Poncho Herrera o Luis Gerardo Méndez.

Recordemos que el actor español saltó a la fama gracias a su papel en la aclamada serie de Netflix “Sense8″, donde llegó a ser pareja del exRBD y protagonizaron escenas muy candentes.

📺[Vídeo] Netflix estrena hoy la segunda temporada de 'Sense8' con Miguel Ángel Silvestre y Alfonso Herrera https://t.co/fIKkOBY2Ae pic.twitter.com/6NIRvwafYp — Ecoteuve (@Ecoteuve) May 5, 2017

Más recientemente compartió créditos con Luis Gerardo Méndez en la serie de Paramount+, “Los Enviados”, donde sus personajes también llegaron a tener algo entre ellos.

También te puede interesar:

Miguel Ángel Silvestre critica la simplificación y el consumo rápido: “El sistema hace que todo sea blanco o negro”

Luis Gerardo Méndez confiesa quién lo motivo a actuar y habló de su fracaso en los Estados Unidos

Poncho Herrera habla de su exesposa y deja a todos sorprendidos por sus comentarios

Miguel Ángel Silvestre afirma que uno le gustó más por su buen olor

En un segmento del podcast de Karime Pindter, los invitados deben contestar preguntas de los usuarios, entonces, uno quiso saber a quién creía Miguel Ángel Silvestre que besaba mejor entre los dos colegas mexicanos con los que ha trabajado.

“Con Luis Gerardo me he besado muy poco, con Poncho fue mucho más. A Poncho si le pude sentir los labios de otra manera, sabes, fue peculiar, su barba, lo bien que olía. Había algo de Poncho que siempre que me preguntaban ‘Hey, qué tal es besar un hombre’, yo les decía ‘Poncho huele muy bien’”, contestó el actor.

Asimismo, Miguel Ángel Silvestre añadió que los besos con Luis Gerardo Méndez fueron más agresivos, por lo que en una actuación no son tan agradables, en cambio con Poncho Herrera sí llegó a tener besos más tranquilos, aunque a él le agradó mucho más su olor.

“Con Luis Gerardo me beso en una especie de pesadilla que tiene él, donde me besa a lo bestia. Y un beso a lo bestia, en frío, no es disfrutable porque cuando dos personas aún no han tocado piel y se tienen que besar en frío a lo bestia te chocas con los dientes, te pegas y tal”, detalló.

También resaltó que su trabajo en “Sense8″ tuvieron un significado más profundo porque buscaban mostrar y dignificar las historias de las personas de la comunidad LGBTIQ+.