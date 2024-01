Paola Suárez revela que no la es primera vez que su exnovio la golpeaba

Paola Suárez, miembro de ‘Las Perdidas’, compartió en una entrevista exclusiva para ‘Hoy’ que la violencia en su relación fue incrementándose hasta llegar al punto en que Jesús ‘N’ la envió al hospital. Esto indica que no era la primera vez que experimentaba agresiones físicas.

La semana pasada, ‘Patitas’ sorprendió en las redes sociales al anunciar su compromiso con su entonces pareja, recibiendo felicitaciones y muestras de apoyo de los fanáticos, quienes incluso instaban a que Wendy también se casara.

No obstante, la situación tomó un giro inesperado cuando, horas más tarde, comenzaron a circular informaciones sobre la gravedad de la situación. ‘Patitas’ fue llevada de emergencia a una clínica médica debido a las lesiones causadas por Jesús ‘N’.

El impactante ataque se volvió viral, ya que resultaba difícil de creer que después de proponerle matrimonio, la agrediera de manera tan brutal, dejándola irreconocible. Paola Suárez decidió hablar y enfatizó la importancia de no tolerar ni romantizar los celos ni acciones de control. Reveló que esta era la tercera ocasión en la que sufría violencia física, destacando que, a pesar de su experiencia en este tipo de situaciones, lo que más le afectaba era la traición de la persona que le prometió cuidarla y respetarla.

“Con esta pareja es la tercera, anteriormente yo ya he pasado como quien dice ‘yo estoy ya como muy curtida’ decía mi abuelita en paz descanse; a mí me dices algo y no me hiere, tengo golpes en la cara en los ojos, pero sabes qué es lo que más me duele... el golpe en el corazón me duele mucho aquí”.

¿Qué fue lo que le ocurrió a Paola Suárez?

Paola Suárez anunció su compromiso con Jesús ‘N’, pero poco después fue ingresada al hospital con la amenaza de perder un ojo. Esto ocurrió después de una pelea en el departamento de ‘La Perdida’, donde aparentemente este hombre intentó robarle.

‘Patitas’ se vio obligada a saltar desde el balcón de su residencia, ya que su exnovio la encerró y huyó con los ahorros de la reconocida influencer. Por esta razón, decidió lanzarse desde el segundo piso en un intento por detenerlo, aunque no tuvo éxito. Posteriormente, solicitó ayuda a su chofer.

Durante todo su proceso de recuperación, Wendy Guevara, Kimberly Irene y Evelyn, amigas cercanas, brindaron su apoyo y estuvieron pendientes para asegurarse de que Paola se mantuviera cuidada.