¿Quién es Adriana Fonseca, actriz que lloró por una mala experiencia con Uber?

Adriana Fonseca, de 44 años, vivió un momento realmente impactante que llamó la atención tanto de sus seguidores como de los medios. La actriz, originaria de Veracruz y con una destacada carrera en el mundo del entretenimiento, estaba de viaje en un Uber cuando se encontró en una situación desagradable con el conductor del servicio.

Sintiéndose amenazada, Adriana tomó la decisión de transmitir en vivo a través de Instagram para compartir su experiencia en tiempo real. Entre lágrimas, compartió cómo el conductor del Uber la estaba agrediendo verbalmente, conduciendo de manera imprudente y poniendo en riesgo la seguridad al borde de causar un accidente. Además, según sus palabras, el vehículo estaba en malas condiciones, lo cual también le incomodó.

Durante la transmisión, se escucha a Fonseca describir al conductor como alguien “loco” y que estaba “gritando”. La situación se complicó aún más cuando el conductor, aparentemente, la acusó de ser racista y clasista, a lo que ella respondió negando rotundamente esas acusaciones. Cabe destacar que en ese momento, Fonseca estaba acompañada por su perro y llevaba varias pertenencias, lo que dificultaba su salida inmediata del vehículo.

Entre lágrimas, la actriz Adriana Fonseca denuncia a través de una transmisión #EnVivo que fue agredida conductor de #Uber. 👇 pic.twitter.com/6sHkGYgEwd — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) January 16, 2024

¿Quién es Adriana Fonseca?

Adriana Fonseca Castellanos, nacida en Veracruz el 16 de marzo de 1979, ha construido una sólida trayectoria como actriz y bailarina en la escena del entretenimiento. Desde sus inicios en la década de 1990, ha dejado su marca en la televisión mexicana y ha extendido su influencia a Estados Unidos.

Uno de los momentos destacados de su carrera fue su participación en la telenovela “Amigos X Siempre” en 2000. A lo largo de los años, ha formado parte de producciones exitosas como “Mujer bonita” (2001), “Contra viento y marea” (2005), “Barrera de amor” (2005) y “Mi fortuna es amarte” (2021), entre otras. Su versatilidad también se ha manifestado en el cine y el teatro, participando en obras como “Las arpías” e “Hijos de su madre”.

En la pantalla, Fonseca ha protagonizado telenovelas de renombre como “La usurpadora”, “Rosalinda”, “Mariana de la Noche”, “Contra viento y marea”, “Bajo las riendas del amor” y “Corazón Valiente” de Telemundo. En el ámbito cinematográfico, ha formado parte de películas diversas como “La tregua”, “Por mujeres como tú”, “7 mujeres, 1 homosexual y Carlos”, “Por tú culpa”, “FriendZone”, “Escape From Ensenada” y “Valentino, Be Your Own Hero Or Villain”.

Afinidad por la espiritualidad

Además de su habilidad actoral, Fonseca ha explorado otras áreas de interés en su carrera. Durante la pandemia, compartió su fascinación por teorías espirituales, meditación y bienestar en las redes sociales. También se ha sumergido en el estudio de la escritura de guiones, trabajando en un proyecto que explora las emociones y contrastes sociales en México.

A pesar de considerar enfocarse más en el cuidado personal y la meditación, Adriana Fonseca ha seguido adelante con nuevos proyectos en su carrera actoral. Recientemente, anunció su regreso a las telenovelas con “El amor cambia de piel” y está entusiasmada por el estreno de la película “Valentino”, donde comparte pantalla con figuras destacadas como David Chocarro y Dulce María.

Su regreso a la televisión

Hechos relevantes en los medios en los últimos años incluyen su regreso a las telenovelas con “Mi fortuna es amarte” en 2021, el desarrollo de un guión que explora las emociones en la realidad mexicana, su participación en la película “Valentino” y su retorno a la televisión con “El amor cambia de piel”.