Jennifer López estrena el tráiler de su nueva propuesta artística

La reconocida cantante y actriz Jennifer López ha generado gran expectación al lanzar el tráiler de su próxima producción cinematográfica, que estará disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Bajo el título “This Is Me...Now: A Love Story”, la película promete sumergir al público en una historia ficticia y musical basada en las experiencias amorosas de la artista, en particular su relación con su actual esposo, Ben Affleck.

La historia que se plantea en “This Is Me...Now: A Love Story” busca explorar los altibajos de las relaciones amorosas desde una perspectiva personal y emocional.

En su instagram, JLO publicó lo siguiente: ‘’Hace años que no estaba tan nerviosa, emocionada, asustada y emocionada por compartir algo con vosotros. La historia del viaje desde This Is Me...Then hasta This Is Me...Now es lo más personal que he hecho nunca.’’

Y continuó: ‘’La experiencia musical continúa el 16 de febrero cuando el álbum This Is Me...Now salga a la venta y This Is Me...Now: A Love Story, mi nuevo original de Amazon, se emite en Prime Video. Mira el tráiler...AHORA.’’

Detalles de “This Is Me...Now: A Love Story””

Elenco

El elenco está lleno de artistas como JLO, Fat Joe, Ben Affleck, Trevor Noah, Post Malone, Sofía Vergara, Neil deGrasse Tyson, Keke Palmer, entre otros.

Trama

A lo largo de la película, se explorará esta dualidad y se desentrañarán los matices de la vida amorosa de Jennifer López.

En las imágenes del tráiler, se puede apreciar a JLo en diversas situaciones, desde pasear en motocicleta junto a un hombre que parece ser Affleck, hasta escenas de baile y momentos emblemáticos de una boda, donde la cantante luce un llamativo anillo de compromiso y su alianza matrimonial.

La película busca mostrar la evolución de Jennifer López desde su pasado hasta el presente, explorando cómo las experiencias amorosas han moldeado su vida.

Producción

La película fue producida y dirigida por Dave Meyers

Fecha de estreno

La película está programada para el próximo 16 de febrero

Tráiler