¿Paola Rojas se casa?; Aquí te contamos

El amor está en el aire y Paola Rojas no quiere quedarse sin tener a su cupido junto a ella. Diversos comentarios se han destacado a favor de la presentadora durante su carrera profesional. Ahora está en boca de todos porque al parecer está súper flecada de Emmanuel Palomares, un actor venezolano que al ver la belleza de la mexicana también quedó enamorado.

La prensa abordó directamente al actor para preguntarle sobre los rumores de un romance con Paola Rojas. ¿Se dice que le dieron un anillo de compromiso?. El también bailarín no se sintió cómodo con los periodistas y optó por no dar una respuesta que pudiera aclarar la situación, diciendo simplemente: “¿Cómo te gusta, no hay opiniones al respecto más que mandar saludos a todos, pasarla muy bien y pasar un gran 2024″, sin agregar más detalles.

La intervención de Palomares dejó mucho qué pensar ya que al no querer emitir mayor información del tema, se puede decir que están ocultando los planes que tienen a futuro como posibles esposos.

¿Cuándo iniciaron los rumores de romance?

Todo inició cuando el artista visitó a ‘Netas Divinas’ como invitado, donde surgieron los rumores sobre un romance. En realidad, se sintió complacido y solicitó una invitación adicional para participar: “Me gusta mucho Paola y las ‘Netas Divinas’, quiero que me inviten otra vez para pasar un buen rato”. Les invito a volver pronto a ‘Netas Divinas’. Sin embargo, las aseveraciones del tema han tomado un tono más elevado recientemente y se enfocan en una presunta llegada al altar.

Los internautas en vista de la noticia, dejaron sus comentarios:

“El chico parece hijo de la señora Paola Rojas”.

“Pues yo creo que es cierto, la foto habla por sí sola”.

“Pero si Paola tiene otro novio, un hombre maduro de cabello blanco”, son algunas de las opiniones en Internet.