Muñeca Diamante de Rubí hace de “perras y empoderadas” su lema de vida

Su andar no pasa desapercibido. Ella no es una mujer sencilla, pues le gusta la buena vida, los viajes y vestir con su propio estilo. Un día puede estar en Dubái y al siguiente en Guadalajara, lo cierto es que Muñeca Diamante de Rubí es polémica en sus declaraciones, acciones y estilo de vida.

Recientemente, se dio un enfrentamiento con otra popular youtuber Sol León, quien acusó a Muñeca Diamante de ser narcotraficante, algo que negó y provocó que le declarara la guerra en redes sociales; además, de que la llevaría a la corte por difamación.

Ha inspirados corridos como el que escribió el cantante Fernando Corona en 2020 que está disponible en YouTube.

La influencer es conocida por su imperio en restaurantes, negocios de petróleo, moda y bienes raíces. Sigue llamando demasiado la atención de los internautas por su vida tan extravagante a sus 49 años, es por eso que aquí te contamos un poco más de ella.

La creadora de contenidos michoacana tiene casi tres millones de seguidores en Instagram y ‘salió del clóset’ para charlar con Publimetro.

¿Quién es Muñeca Diamante de Rubí?

“Muñeca Diamante, es una mujer positiva. Una mujer segura de sí misma. Una mujer que ama la vida. Una mujer alegre. Una mujer que le encanta salir adelante. Soy trabajadora, guerrera, alegre y sobre todo, me amo. Y estoy muy enamorada de mí. Porque el amor propio, eso es muy importante. Es lo que te da seguridad a todo lo que tú hagas”.

Lucha. “Mi lucha es siempre salir adelante y empoderar a todas las mujeres y también a los hombres. ¿Por qué no?”.

Reto. “Mi trabajo es que toda la gente pues se empodere, que la gente lo más importante. Yo siempre les he enfocado el amor propio, porque eso es lo más bonito, que uno se ame y se acepte tal y como uno es”.

Debilidad. “Creo que no la conozco. No la conozco... ¿Cuál es mi debilidad?”

Hate. “Las críticas nunca me han interesado. Yo nunca me pongo a pensar en el qué dirán. No me interesa. Porque cuando una mujer tiene seguridad, pues las críticas salen sobrando. No me interesan. Pues mira, la gente que no me apoya y la gente que me critica o la que hace malos comentarios de mí, a mí me sirven porque me hacen crecer más como ser humano. Hay veces que todos cometemos errores, pero de los errores aprendemos a hacer las cosas mejores, de las caídas aprendemos a hacer todo bien. Entonces me sirven las críticas. Claro que me sirven porque me dan más fuerza para yo seguir adelante, para hacer las cosas mejores. Cuando alguien me dice no puedes, claro que yo puedo y te voy a demostrar que sí puedo, pues.

Música. “Yo escucho bastantes los corridos. Me encantan los corridos. Eso sí. Soy mexicana, michoacana”.

Filosofía. “Me encanta viajar. Eso sí, siempre lo decreté desde pequeña. Viajar, conocer lugares exóticos, bonitos. Y la verdad es que todo lo que me he propuesto hasta hoy en día lo he logrado. Por eso siempre les digo hay que decretar, porque la mente es un imán. Todo lo que tú decrete es lo que tú hables, todo lo que desees va a venir hacia uno por eso es muy importante pues, decretar cosas grandes para que cosas grandes vengan hacia uno”.

Competencia. “No, la competencia es conmigo misma. Para mí no existe competencia jamás en la vida”.

Seguidores. “La gente me ama en las redes sociales, la gente este está muy feliz. De todos los mensajes que yo les doy, mensajes positivos a la gente y tengo un público muy bueno, la verdad que estoy muy agradecida con ellos”.

Lema. “Siempre es estar perra y empoderada, que todas las mujeres podemos estar perras y empoderadas. ¿Por qué no?”.

