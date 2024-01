¡A que sí! Wendy Guevara se transforma en una muñeca de plástico de colección

Vuelve a circular en Internet la imagen de Wendy Guevara como una espectacular Barbie. La popular influencer y mujer trans sigue inspirando en su día a día, ahora como una muñeca de plástico llena de glamour y brillo.

Servando Hernández es el artista mexicano que se encargó de inmortalizar a la ganadora de La Casa de los Famosos México en una Barbie.

“Si esa muñeca de Wendy estuviera a la venta la compraría, es increíble”, “Ahora has una de Paola ? para que se acompañen”, ”Quedo increíbleeeeee”, “Muñeca Viejjjaaaaa jaja br0ma me encanta”, “Esta Barbie está perdida”, “Lo que tenías que hacer era cambiar y modificar el Ken y te hubiera quedado mejor … no se te olvide que es hombre”, fueron algunas reacciones de internautas.

Frases que identifican a Wendy acompañan a la muñeca: “A mí háblame en español no M#$#!”, “Viejaaaa”, “Nimodérrimo”.

Hernández está a cargo de la empresa Livin’ Plastic Dolls, fundada en 2016 con el objetivo de captar algunos momentos emblemáticos de las estrellas del momento, haciendo gala de la moda y el estilo.

“Trabajo con muñecas Barbie porque es la más famosa y es la que tiene más carga emocional y cultural. Entonces al usarla es como jugar con la inclusión” [sic]”, señaló durante una entrevista.

Wendy Guevara se convierte en una muñeca de plástico (Foto: Cortesía Servando Hernández.)

Mujeres empoderadas

Servando Hernández ha logrado hacer una gran colección de muñecas que han sorprendido en redes sociales, como Margot Robbie, Yalitza Aparicio, Dua Lipa, Beyoncé, Angelique Boyer (Teresa), Thalía, Kim Kardashian, María Félix, entre otras.

