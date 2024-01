Alex Ponce sana corazones con su nueva canción “Guerra”

El exitoso cantautor ecuatoriano Alex Ponce vuelve a cautivar a su audiencia este 2024 con el lanzamiento de su más reciente propuesta, “Guerra”. Esta poderosa canción es un testimonio del talento indiscutible de Ponce para conectar con su público a través de melodías y letras conmovedoras.

“Guerra” es un tema que destaca la versatilidad artística de Alex Ponce, fusionando elementos musicales vibrantes y una narrativa emotiva. Esta nueva entrega lleva a sus seguidores a un viaje emocional, explorando la pasión, lucha y determinación en medio de los desafíos de una relación conflictiva.

El nuevo tema viene acompañado de un video musical en donde el Alex muestra la lucha de una relación tormentosa para al fin encontrar la paz después de una despiadada guerra.

El compromiso de Ponce con sus fans y la profundidad emocional se refleja una vez más en, demostrando su habilidad para contar historias a través de la música de una manera única.

“Guerra es una canción que te le tengo mucha fe, me gusta muchísimo realmente es una de mis favoritas de las últimas, realmente me encanta esta canción. El tema de la canción va de cuando se vive una guerra en la relación, esos últimos instantes donde ya no hay conversaciones solo discusiones y ya solo cada uno quiere tener la razón y no se llega a ninguna solución y llega ese punto en el que uno está buscando paz y la otra persona lo único que le da es guerra”, Alex Ponce.

Alex Ponce estrenó el año pasado su primer EP titulado “Ser Humano”, el cual representó su primer proyecto con NEON16, empresa discográfica independiente que hoy en día es una de las gigantes de la industria musical.

Su sencillo “Plan” ingresó en las listas de Billboard y Top 50 Spotify Viral Alex Ponce y actualmente trabaja para presentar su segundo EP para este 2024 que promete estar lleno de colaboraciones y muchas sorpresas. Alex Ponce se presentó en la Ciudad de México con dos shows en el Circuito Multiforo con todas sus localidades agotadas.