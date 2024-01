Chofer comparte video de Adriana Fonseca antes de su polémica transmisión

En los últimos días, el nombre de Adriana Fonseca resonó en redes sociales, ya que realizó una transmisión en vivo para denunciar a un chofer de una famosa aplicación; a pocos días de la polémica, el conductor rompió el silencio y público un video inédito que podría contradecir la versión de la actriz.

La famosa intérprete suele utilizar sus cuentas para hablar de algunos temas de su vida diaria, es por ello que no dudó en compartir su experiencia con un conductor de una aplicación de viajes, señalándolo por agresión, lo cual generó un sinfín de reacciones.

Chofer exhibe a Adriana Fonseca

Con motivo de todos los comentarios que surgieron, Gerardo Deveze, chofer de la famosa aplicación, compartió un video para evidenciar el comportamiento de Adriana Fonseca, precisamente antes de que comenzara con su transmisión en vivo.

“Estoy aquí con una persona, ya saben que trabajo de Uber, que viene todo el viaje agrediéndome, esta persona se llama Adriana Fonseca y viene agrediendo, ya le dije que se bajara del coche y no quiere, ya le habló a una patrulla, me está haciendo un desastre de día”, dijo.

Pues así como #AdrianaFonseca grabó un video exponiendo al conductor de Uber denunciándolo de supuesta agresión, pues él no se quedó atrás y también la grabó: pic.twitter.com/3gG6l3rTTF — 𝑹𝒐𝒍𝒂𝒏𝒅𝒐 𝑹𝒐𝒎𝒂𝒏〽️ (@RolandoRomMa) January 19, 2024

A través del clip, el joven intentó demostrar los comentarios que recibió de la actriz, la cual habría señalado que iba a exceso de velocidad, no obstante, demostró que era falso, puesto que estaban en medio del tráfico.

“Según ella vengo en exceso de velocidad, en tráfico, como pueden ver hay tráfico y la señora dice que venía manejando, ya le dije que se bajara y no quiere”, señaló.

Adriana Fonseca graba un vivo y llorando denuncia a chofer de uber

Asimismo, el conductor señaló a la actriz como una persona clasista, puesto que realizó comentarios sobre el estado de su automóvil.

“Es una clasista, me empezó a decir que era actriz, que era de Los Ángeles, ahora resulta que las personas de Los Ángeles valen más, no me grites amiga, tranquila, te están grabando, todo mundo va a ver que eres una gritona”, comentó.