Tini Stoessel saca sus espuelas y lanza una fuerte declaración en contra de la ex de Rodrigo de Paul

En un giro esclarecedor, la reconocida cantante y actriz Tini Stoessel decidió romper su silencio para abordar las acusaciones que la señalaban como responsable de la ruptura de una familia durante su relación sentimental con el futbolista Rodrigo De Paul. La noticia del romance entre ambos fue uno de los temas más sonados en el mundo del entretenimiento latino, especialmente en los meses cercanos y posteriores al Mundial de Qatar 2022.

Tini Stoessel, quien confirmó que su relación con Rodrigo De Paul terminó hace meses, quiso poner fin a las especulaciones que la señalaban como la causante de la ruptura matrimonial entre De Paul y su entonces esposa, Camila Homs.

En una declaración directa, Tini expresó: “Chicos, desde que el mundo es mundo que las personas a veces se enamoran (de otra) estando en pareja, y sucede. Ahora van a venir y me van a tirar. Yo la verdad que no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema. No tengo nada que ver con ese tema”.

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul capturó la atención de los medios y fanáticos durante los meses previos y posteriores al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, una sombra de controversia rodeó la relación, especialmente con acusaciones de que Tini habría intervenido en la relación de De Paul con su entonces esposa, generando rumores de ruptura familiar.

En sus declaraciones, Tini Stoessel abordó la realidad de las relaciones sentimentales y reiteró que no tuvo ninguna participación en la ruptura familiar que se le atribuía. Su tono firme y su afirmación de contar con pruebas respaldan su posición y desafían las especulaciones que la han seguido desde que el romance con De Paul salió a la luz.