Adriana Fonseca denuncia amenazas y acoso tras pleito: “Solo ten cuidado”

La actriz Adriana Fonseca hizo público, mediante sus perfiles en redes sociales, que está siendo blanco de ciberataques y amenazas.

Este acoso digital surge tras difundirse su altercado con un conductor de Uber. Fonseca reaccionó después de que el chofer compartiera un video que la pone en entredicho.

En la grabación, el conductor la tilda de clasista y racista, argumentando que Adriana Fonseca se quejó por la limpieza del coche. En el mismo clip, el chofer sostiene que le sugirió a Fonseca desalojar el vehículo antes de tomar el segundo piso del Periférico, en la Ciudad de México, y se defiende de las acusaciones de conducción temeraria. Además, insinúa que la actriz intentó usar su influencia para desacreditarlo.

Con el escándalo extendiéndose en redes, Adriana Fonseca compartió en Facebook e Instagram capturas de algunos de los mensajes intimidantes que ha recibido. Entre ellos, destaca uno particularmente amenazante: “Solo ten cuidado. Ojalá no te encontremos en la calle porque las mismas mujeres te daremos en tu madre por querer voltear las cosas con el pobre chofer”.

La actriz también ha enfrentado críticas por deshabilitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram tras el incidente. Ante esto, Fonseca ha sido contundente: “Es mi cuenta y mi paz. Y si es necesario, los mostraré aquí (comentarios), para que su odio se elimine al ser expuesto. Paz en sus corazones”.

Stories de Fonseca. (.)

¿Qué es lo que ocurrió con Adriana Fonseca?