Erik Hayser hace realidad uno de sus grandes deseos como ‘Padre’

Erik Hayser pidió un deseo el año pasado que se cumplió en poco tiempo. ¿Cuál fue la petición?, el poder regresar al teatro, ahora lo hace con su ingreso a la puesta en escena de El Padre.

“El teatro es necesario para mi alma y llegó está oportunidad, no pude haberlo pedido de mejor manera. Me siento muy honrado de que me hayan invitado a formar parte de este elenco, siento como si de verdad la vida me estuviera dando un regalo enorme, así lo siento, así lo abrazo”, compartió Erik Hayser durante la charla con Publimetro.

Debido al éxito de la famosa obra de Florian Zeller extiende su temporada en la Ciudad de México; se integran Erik Hayser y David Calderón al elenco. Hay que recordar que en su pasada visita a México, Zeller elogió la versión mexicana como uno de los mejores montajes de su obra en todo el mundo.

“Han sido ensayos muy conmovedores. Creo que la única manera de acercarse a un texto como éste, a una puesta en escena como ésta, es entrando con el corazón en la mano, con el alma puesta ahí y dispuesto a desgarrarse, así lo estoy viviendo. Tuvimos un ensayo muy contundente y toda la tarde me quedé tocado, le decía a Fer (Castillo) que hermoso cuando un texto, una obra, un elenco provoca, porque si yo estoy sintiendo esto con el proceso creativo, seguramente el espectador también lo vivirá de la misma forma, explicó.

El Padre, una historia que se muestra conmovedora y se percibe agridulce, en el tema de la convivencia de padre-hija; ha tenido una gran aceptación en el público que los productores Alejandro Gou, Guillermo Wiechers y Oscar Uriel han decidido extender la temporada.

“El Padre no solo habla del Alzheimer, ni demencia senil o llegar a la vejez, porque habla de tantas cosas tan complejas como nuestra familia y nosotros mismos” — Erik Hayser

“Tuve la fortuna de verla tres veces como espectador, cada vez fue una experiencia distinta, esa es una de las características de esta obra de teatro que escribió Florian Zeller que es tan personal y que cada vez que la ves te habla de otra manera. Creo que la invitación es como para ser mejores seres humanos. Nos invita a reflexionar sobre esa llegada inminente a la vejez, y a preguntarnos en qué condiciones queremos llegar”, adelantó.

Erik Hayser señaló que estará del 26 de enero al 25 de febrero en la obra de teatro, “estaremos cinco semanas, arrancamos el 26 de enero”.

Lo que viene

Erik Hayser ha logrado hacer una trayectoria en la televisión, el cine y en las plataformas. Recientemente ha participado en proyectos de streaming, consolidando su presencia en la pantalla chica con producciones como Cecilia para Paramount+, Asesino del Olvido para HBO Max, Oscuro Deseo para Netflix e Isla Brava, una producción original de VIX.

“Quedaron muchas cosas por estrenarse en 2023, que prometen ver la luz este 2024. Casi confirmado el inminente estreno de la segunda temporada de Cecilia. Vienen cosa para Netflix, Amazon y algunas propuestas sobre la mesa en el cine”, comentó el actor.

Faceta de productor y actor

“Estamos viviendo tiempos complejos en nuestra industria. Siempre me ha gustado moverme hacia lugares nuevos y tratar de reinventarme; al no estar encontrando propuestas que me permitan un crecimiento, pues he desarrollado proyectos como es el caso de una película y dos series, que espero muy pronto puedan tener luz”, confirmó que será en su etapa como productor y actor.

Faceta padre de familia

Erik Hayser es señalado -por algunos seguidores- como un modelo a seguir como papá y esposo.

“Es un honor poder ser un modelo a seguir (risa). Creo que mi reto más grande es sin duda ser papá, es mi prioridad hoy en día, es lo que siempre soñé; afortunadamente lo estoy viviendo y abrazo esa experiencia que me llena por completo, el saberme como papá y descubrirme como papá todos los días”, reveló.

¿Cuándo inicia la nueva temporada de El Padre en CDMX?

Aunque El Padre fue gestada para ser una obra de teatro, la fuerza de su discurso hizo que Hollywood volteara a verla para adaptar una película que le otorgó un premio Oscar y un BAFTA a su protagonista, el consagrado actor Anthony Hopkins.

Se presenta en el Teatro Fernando Soler, a partir del 26 de enero, con funciones, los viernes a las 20:30 horas, sábado 18:00 y 20:30 horas y domingo 18:00 horas. Los boletos se encuentran a la venta por Ticketmaster.

