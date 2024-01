Internautas piden salida de Alex Syntex como Coach de ‘La Voz Kids’, ¿Por qué?

En las últimas horas, el nombre de Aleks Syntek ha dominado las principales tendencias en redes sociales debido a su participación como coach en ‘La Voz Kids Colombia’. Sin embargo, esta noticia ha desencadenado críticas y preocupación por parte de varios internautas, quienes expresan su descontento al enterarse de que el artista mexicano fue contratado para trabajar con niños y adolescentes en el programa, especialmente después del escándalo que enfrentó en 2018 con un menor de edad.

Le puede interesar: Aleks Syntek aclara que los abucheados de los fans de El Tri no son malos

Aunque el programa inició a principios de enero, la revelación de esta situación se hizo viral a mediados del mes, provocando una oleada de comentarios en redes sociales que exigen la salida de Aleks Syntek del reality show. Algunos usuarios expresan su preocupación recordando el escándalo de acoso que supuestamente involucra a un joven de 17 años ocurrido en 2018. Las reacciones incluyen comentarios como: “¿No fue acusado de acosar a un chico de 17 años?”, “¿Cómo permiten que alguien acusado de acosar a menores sea jurado de un programa infantil?”, y “No debería estar cerca de niños y adolescentes”.

Incluso, usuarios de TikTok han compartido videos expresando su descontento hacia la producción de ‘La Voz Kids Colombia’ por aparentemente no haber investigado adecuadamente al artista antes de contratarlo para el programa. Hasta el momento, ni Aleks Syntek ni la cadena televisiva a cargo del programa han emitido comentarios al respecto.

¿De qué se le acusa a Aleks Syntek?

El vínculo de Aleks Syntek con un menor de edad se remonta a 2018, cuando un usuario de Instagram de 17 años, conocido como @lemon_brick, acusó al cantante de enviarle mensajes inapropiados a través de la aplicación. Las capturas de pantalla publicadas por el usuario mostraban un cambio en el tono de las conversaciones, en las cuales Syntek supuestamente utilizó términos como ‘lindo’ y ‘sexy’ para describir la apariencia del adolescente.

Después del incidente, Syntek habría contactado al joven para aclarar el malentendido y solicitar la eliminación de las capturas de pantalla.

“Hola, viejo. Sinceramente no recuerdo esta conversación contigo, pero obviamente fue un chiste inocente y me disculpo. Yo tengo una familia, dos hermosos hijos y una adorable esposa a los que estas poniendo en peligro. Puedes destruir una familia feliz con lo que has posteado en tus historias. Si eres una buena persona o un buen ser humano, debes borrar los mensajes que me involucran”, se leía en el supuesto mensaje escrito por Syntek.