¿Justin Bieber y Jungkook se unirán a Usher en el Medio Tiempo del Super Bowl 2024?

La mañana del domingo 24 de septiembre, se dio a conocer que el encargado del Halftime Show o espectáculo de medio tiempo del Super Bowl será el bailarín, cantante y compositor Usher. El evento deportivo tomará lugar el domingo 11 de febrero desde el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada.

Cabe destacar que este show o espectáculo de medio tiempo del Super Bowl marca la edición número 58, y es el segundo que corre a cargo de Apple Music como el nuevo patrocinador oficial dejando atrás a la marca Pepsi.

¿Justin Bieber se unirá a Usher en el Halftime Show del Super Bowl 2024?

Tras este anuncio, millones de internautas comenzaron a especular quienes podrían ser los artistas invitados para el Halftime Show del Super Bowl 2024 y entre los más sonados están Justin Bieber con quien posee el tema ‘Somebody To Love Remix’, Pitbull, Alicia Keys, Ludacris, Wale, Lil Jon, Ludacris, will.i.am, Beyoncé, Nicki Minaj y Chris Brown.

A poco menos de un mes de que se lleve a cabo uno de los eventos deportivos más esperados del año, miles de internautas han mostrado su deseo porque Justin Bieber se una a Usher para interpretar el tema ‘Somebody To Love Remix’, que fue lanzado en 2010. Aunque también podrían interpretar el remix de ‘Peaches’.

¿Jungkook se unirá a Usher en el Halftime Show del Super Bowl 2024?

Mientras que por otro lado, los fans del k-pop o el pop coreano aún tienen la esperanza de que Jungkook aparezca como invitado especial durante el espectáculo, para cantar el tema ‘Standing Next To You’, estrenado un par de meses atrás. Sin embargo, esto no sería posible ya que el integrante de BTS se encuentra en el servicio militar.

Estas son las canciones que Usher podría cantar en el Halftime Show del Super Bowl 2024