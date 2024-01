Irán Castillo reitera su apoyo a las presuntas víctimas de su ex Pascacio López

Irán Castillo volvió a externar su apoyo a las presuntas víctimas de abuso y violencia por parte de su ex pareja, Pascacio López, asegurando que siempre podrían contar con ella.

Casualmente estas declaraciones las hace después de que el actor dijera lo sorprendido que había estado al enterarse de su apoyo a Sarah Nichols y Vanessa Bauche, cuando nunca llegó a tratarla mal, ni ella ni a su hija.

Pascacio López lamentó que alguien a quien quiso mucho dudara de su inocencia antes los fuertes señalamientos que vivió, así que estas nuevas declaraciones de Irán Castillo ratifican, una vez más, en qué lado se posiciona.

Irán Castillo afirma que Pascacio López no reconoce sus errores

“La verdad que es una pena con Sarah (Nichols) y con Vanessa Bauche, que la quiero muchísimo. De hecho, acabamos de trabajar juntas en una serie y estoy en comunicación con algunas chicas que han sufrido esta violencia de esta persona”, expresó Irán Castillo a la prensa cuando fue cuestionada sobre ello.

El actor Pascacio López (@pascacio_lopez) fue detenido tras la denuncia de la actríz @sarahnichols8 por presunta violencia sexual.



Algunas ex parejas como Ivonne Montero (@IvonneMonteroO) e Irán Castillo (@IranCastilloCom) también lo han denunciado públicamente por violento. pic.twitter.com/q2Nu0hXg0Y — Cultura Pop (@RCulturaPop) March 17, 2022

La también cantante estuvo presente en la inauguración de la taquería “Los coyotes” de Gerardo Quiroz en el Teatro Centenario Coyoacán de la Ciudad de México y fue madrina de la cuarta temporada del musical “Amor sin barreras”.

“Yo lo único que puedo decir es que las apoyo con todo mi corazón y que estoy ahí para ellas”, dijo Irán Castillo, reiterando su apoyo a todas las supuestas víctimas de Pascacio López, porque según ella no solo serían Sarah Nichols y Vanessa Bauche.

Con respecto a lo que su ex dijo sobre no haberla violentado, comentó lo siguiente: “La violencia no es solo física. No es solo que golpees a alguien. La violencia también es psicológica y yo sí creo que es alguien que tiene muchas cosas que trabajar. Él tiene problemas y lo peor es que no lo reconoce. Ahora sí que mucha luz”.