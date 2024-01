Jamie Dornan estuvo hospitalizado con síntomas de ataque cardíaco: ¿Qué le pasó?

Jamie Dornan mantuvo en secreto un incidente que le ocurrió el año pasado en Portugal. El protagonista de Cincuenta sombras de Grey vivió un angustiante momento que lo llevó a ingresar al área de urgencias de un hospital.

Dornan pensó que estaba que podría morir, luego de que comenzó a experimentar síntomas parecidos a las de un ataque cardíaco.

El problema de salud del actor fue revelado a través de un amigo suyo, el locutor escocés Gordon Smart, durante una aparición en el programa de la BBC The Good, The Bad and The Unexpected’, en el que contó esta loca historia sobre él, Jamie y algunos otros amigos viajaron a Portugal en 2023.

Después de una noche de fiesta, Smart reveló que algunos miembros de su grupo comenzaron a sentirse muy mal, y fueron enviados al hospital, porque sentían hormigueos en la mano y el brazo.

Luego de experimentar miedo, Smart fue informado que habían sido infectados por una oruga local, que tienen pelos venenosos en todo el cuerpo y que pueden infectar a los humanos. Por lo general, no son mortales para las personas, pero, de hecho, pueden matar animales.

Jamie tuvo que ser conectado a un equipo médico y atendido de menara inmediata ante los síntomas.

Smart decidió sacar a la luz la historia salvaje, sobre todo para prevenir a la gente ante la peligrosa oruga que viven en jardines y pinos.