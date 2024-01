“No es mi intención herir, no soy el culpable de la impunidad en este país”: Platanito

Sergio Alejandro Verduzco, mejor conocido como Platanito, mantiene su paso en la comedia, pese a los señalamientos y polémicas que en ocasiones provoca su estilo para hacer reír.

El comediante, DJ e influencer con más de 45 años de carrera charló con Publimetro sobre esos momentos que han marcado su andar en el entretenimiento.

“Nunca me he ocultado, nunca me he escondido, siempre he dado la cara. Obviamente, ofrecí una disculpa directamente a los padres de la niña de Monterrey (Debanhi Escobar), como también la ofrecí para los niños de la Guardería (ABC), pero tendré que estarle pidiendo disculpas a todo mundo... a los del Teletón, a los del San Juanico, a los del Temblor, a los borrachitos y a todo mundo”, señaló Sergio Verduzco.

Platanito charló con Publimetro sobre lo bueno y malo que ha tenido su carrera. (Foto: Cortesía.)

También señaló que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), le propuso tomar unos cursos para modificar su comedia.

“No es mi intención herir, yo no soy el culpable y responsable de todo lo que sucede en el mundo, de la injusticia y la impunidad que vivimos en este país. Simplemente, soy un comediante que hace chistes buenos, malos, de humor blanco, de humor negro y de todo tipo de humor... ¡Soy comediante! He sabido enfrentar las críticas, he sabido enfrentar los problemas; por ejemplo, con la CONAPRED, que también es un organismo que me mandó citar y que quiere que tome un curso, solo les respondí: ‘Señores, yo no hice ningún acto de discriminación, yo conté un chiste ,entonces ustedes no tienen nada que ver en esto, ¿no?”, agregó.

“Yo no soy el culpable ni el responsable de todo lo que sucede en el mundo, de la injusticia y de la impunidad que vivimos en este país” — Platanito

Le duela a quien le duela World Tour está por tener su cierre en Guadalajara, pero Platanito reveló que en la música hay cosas más fuertes que sus chistes.

“Soy comediante y voy a seguir haciendo mi trabajo. Por eso este show se llamaba Le duela a quien le duela. Ahora, cuando escuchas las nuevas canciones, el reguetón y todo lo que está sonando en la radio, ya está muy leve lo que yo digo, por lo que escuchas en las canciones. Todo es una doble moral que estamos manejando. Otros comediantes ya son muy agresivos con el público, que ya hasta toquetean a las mujeres y digo: ‘¿Qué está pasando?’. Pero bueno, a Platanito le toca recibir todos estos fregadazos, pues adelante, ¿no?”, puntualizó.

Responde a Karla Panini

Señaló que todo lo que se ha dicho de Platanito es verdad, porque defiende su humor negro, pero hay algo que no es cierto y tiene que ver con Karla Panini.

“Ahí te va, yo creo que lo único que (...), ni eso, porque también La Lavandera, acuérdate que ya también me está aventando que me va a acusar con mi mujer de todo lo que yo hacía en los camerinos, pero puedes decir lo que quieras mientras no me demuestre nada. Yo mismo le dije a Karla Panini: ‘Probablemente si fui infiel con mi mujer, probablemente...’. Eso lo hemos platicado mi mujer y yo, nuestros problemas los hemos enfrentado juntos. No tengo nada que ocultarle a mi mujer, ni a mis hijos, ni a mi familia. Solo le dije a la señora Panini, si ella tiene pruebas que las presente, porque tiene tres años amenazándome, que le va a decir a mi mujer todo lo que yo hacía en los camerinos... No lo ha hecho, entonces... ¿Qué pueden decir de Platanito que no sea verdad?, yo creo que nada”, comentó.

“Aunque no quiera, pero haga cosas buenas o malas, pues van a hablar de mí” — Platanito

Lo que viene

“Viene un nuevo show con mucha magia, voy a retomar la magia, que también es algo que toda la vida me ha fascinado hacer magia y hace mucho tiempo que lo dejé de hacer en mis shows. Vuelvo a retomar la magia en mis espectáculos. También, viene un nuevo show llamado Más negro que nunca, una gira también con Ojitos de huevo, que es un comediante que le está rompiendo ahorita durísimo en Netflix”, adelantó el comediante.

Cierra de Le duela a quien le duela World Tour

Platanito decidió cerrar la gira en Guadalajara, “se termina un ciclo con este show, que empezó hace dos años, precisamente en Guadalajara en el Teatro Galerías. Vamos a despedirnos de este show que me dio la oportunidad de viajar a Centroamérica, Estados Unidos, Europa y toda la República Mexicana”.

25 de enero a las 21:00 horas en el Teatro Galerías (Guadalajara).

