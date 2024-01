La realeza con otro revés de salud: miembro importante de la familia real británica con nuevo diagnóstico de cáncer

La familia real británica comenzó el año 2024 con el pie izquierdo. El pasado miércoles 17 de enero todos los medios informaban de la inesperada hospitalización de la princesa de Gales, Kate Middleton (42 años), quien fue sometida a una delicada intervención quirúrgica.

No se había terminado el revuelo por la situación de la esposa del príncipe William, cuando el Palacio de Buckingham informó en un comunicado que el Rey Carlos III será sometido a tratamiento correctivo de la próstata.

“Como miles de hombres cada año, el rey pasó una consulta por agrandamiento de la próstata. Lo que sufre Su Majestad es benigno y acudirá al hospital para un procedimiento correctivo”, reza textualmente el comunicado.

No han pasado ni dos semanas de ambas noticias cuando un portavoz de la familia real informó que la duquesa de York, Sarah Ferguson, se le detectó cáncer nuevamente.

Otra vez cáncer tras 6 meses de lucha

Según el diario The Sun, la exmujer del príncipe Andrés, el hermano pequeño del rey Carlos III, fue diagnosticada con uno de los cánceres de piel más agresivos que existen.

Al parecer, la detección de la enfermedad vino derivada de una cirugía para extirpar varios lunares y, tras el análisis de los bultos, el dermatólogo detectó que uno de ellos era canceroso.

“Ferguson está siendo sometida a más investigaciones para garantizar que esto se haya detectado en las primeras etapas. Claramente, otro diagnóstico tan temprano después del tratamiento contra el cáncer de mama ha sido angustioso para ella, pero la duquesa sigue de buen humor”, explica un comunicado emitido por el portavoz.

La Duquesa de York ya cumple seis meses de haber sido diagnosticada de un cáncer de mama gracias a una mamografía rutinaria.

Según la agencia AP, la enfermedad estaba en un estado de evolución temprano y la cirugía pudo completarse de forma exitosa.

Adalid de la lucha contra el cáncer

Desde que conoció su enfermedad, Ferguson se convirtió en una especie de adalid en busca de concienciar sobre la importancia de las revisiones médicas.

“Es muy importante que se hable sobre eso. No me importa si nadie quiere saber de mí. Se lo digo a la gente desde aquí porque quiero que cada persona que escuche este pódcast vaya y se haga un chequeo”, comentó en su propio programa “Tea Talks with the Duchess and Sarah”.

Agradecida por todo el trabajo de los médicos y aliviada por la detección del melanoma lo antes posible, la Duquesa de York subrayó “la importancia de comprobar el tamaño, la forma, el color, la textura y la aparición de nuevos lunares que pueden ser un signo de melanoma”.

En las últimas semanas, Ferguson estuvo tratándose en una clínica en Austria y en su post para desear Feliz Año Nuevo 2024 en Instagram, recalcó la importancia de detectar esta enfermedad a tiempo.

“He descubierto dentro de mí que yo también tengo más historias que contar. Tengo 64 y recién estoy empezando. Espero que todo el mundo se tome tiempo para reflexionar y mirar hacia adelante con amor y positividad”, escribió.