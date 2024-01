Nuera de Maribel Guardia responde a quienes la vinculan con el esposo de la actriz

Luego de varios meses de la inesperada muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, su esposa Imelda Garza-Tuñon quedó envuelta en una ola de criticas por su comportamiento junto a Marco Chacón, esposo de la reconocida actriz.

Distintos usuarios en redes sociales se encargaron de advertir a Guardia de tener “cuidado” con su nuera debido a la cercanía que se le notaba con su esposo durante sus constantes salidas y paseos junto a su nieto, José Julián, por quienes hacen todo para mantener su alegría en medio de las adversidades.

Imelda se ha quedado viviendo junto a Maribel tras sufrir la perdida del joven cantante, por lo que ambas suelen aparecer juntas en todo momento, demostrando la buena relación que mantienen. Ahora la también cantante se ha encargado de hablar sobre las habladurías que ha enfrentado.

Esto dijo nuera de Maribel Guardia al ser vinculada con su esposo

Imelda Garza-Tuñón, fue abordada en la Ciudad de México por algunos periodistas para ser cuestionada sobre este rumor que comenzó desde finales de 2023 y negó por completo la situación.

“¡Ay no, o sea, es que qué bárbaros! Marco, la verdad, es la figura paterna de la familia. Es como un papá para mí. Es como un papá para todos, es un abuelo para José Julián”, dijo sobre el rol de Marco en su vida y la de su hijo.

De igual manera, rechazó que intenten a toda costa insistir en una relación con el esposo de su suegra, quien ha sido un apoyo para ella tras perder a Julián.

“No hay manera. Se me hace un morbo muy fuerte. Obviamente sé que chismes van a haber siempre y ya me han sacado varios novios por ahí. Pero no, no , no, no. Nada que ver”, acotó.

Luego que Imelda fuera vinculada con Marco, aparecieron rumores de una presunta crisis matrimonial entre él y Maribel Guardia, donde distintos medios aseguraban que estaban al borde de un divorcio por una presunta infidelidad de él.

La situación fue zanjada por la actriz de 64 años quien colgó en su cuenta en Instagram una foto junto a su esposo donde aparecen dándose un beso, dejando claro que todo esta bien entre ellos. Se estima que el rumor fue difundido supuestamente por la consuegra de la actriz, Imelda Tuñón Jaurégui, quien ha hablado en otras oportunidades de Maribel.