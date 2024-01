¿Aleska Génesis participará en ‘La Casa de los Famosos’? Esto sabemos

A unas pocas horas para que empiece la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, Aleska Génesis, la modelo venezolana que fue noticia el fin de semana por su detención en el Aeropuerto de la Ciudad de México debido a su presunta participación en un robo en pandilla, podría unirse al conocido reality show, como estaba previsto por la cadena Telemundo.

La confirmación de esta posibilidad se dio la noche del 21 de enero, poco después de la liberación de la ex de Nicky Jam. La cadena con sede en Miami, Florida, debutó el programa ‘Pica y se extiende’, en el cual los conductores Carlos Adyan y Verónica Bastos abordaron el caso de la influencer venezolana. Al presentar una breve reseña informativa, insinuaron la posibilidad de que ella participe en el reality show.

Originalmente, Aleska Génesis estaba contemplada como una de las celebridades para este proyecto, pero su detención puso en duda su participación. Incluso, en las redes sociales, varias cuentas dedicadas al entretenimiento afirmaban que Telemundo estaba considerando la posibilidad de sumar a Ninel Conde o al modelo Christian Estrada para cubrir las ausencias de la modelo venezolana y de Frida Sofía, quien canceló su participación en el último momento.

¿Aleska Génesis participará en ‘La Casa de los Famosos?

Durante el estreno de ‘Pica y se extiende’, se presentaron imágenes inéditas de Aleska Génesis en libertad. Estas fotografías la muestran en la habitación de un hotel, vestida con una bata y disfrutando de una bebida. Verónica Bastos comentó: “Ella ya se encuentra más tranquilita en un hotel de la Ciudad de México, esperando a ver qué sucede con su caso y nosotros esperando a ver qué pasa con La Casa de los Famosos. Porque la especulación es que ella iba a entrar. ¿Entrará o no este martes? Nosotros no sabemos qué va a decidir”.

La noticia se difundió en las redes sociales de Telemundo, generando comentarios divididos, como era de esperar. Aleska Génesis es una figura relativamente nueva en México, aunque ha destacado en el mundo del modelaje durante varios años. Sus relaciones sentimentales con los cantantes Maluma y Nicky Jam han contribuido a consolidar su papel como celebridad e influencer.

En una publicación de Telemundo en Instagram, los seguidores de la venezolana expresaron su entusiasmo por la posibilidad de verla en el proyecto, donde se espera que comparta su versión de los eventos durante el estreno programado para el 23 de enero a las 19:00 horas. Sin embargo, los mensajes de apoyo fueron seguidos por numerosos comentarios de otros usuarios que cuestionaron la manera en que la cadena televisiva ha manejado la controversia.

Muchos de ellos perciben una estrategia publicitaria detrás de la detención de la modelo, expresando escepticismo sobre la autenticidad del incidente y acusando a Telemundo de utilizarlo como un medio de promoción. Algunos usuarios escribieron comentarios como: “Yo no puedo creer hasta dónde ha llegado la farándula para promocionar un programa, ya no dan ganas de ver televisión, todo es arreglado, pagado, la desinformación de los medios”; “los espectadores merecemos respeto, se les acabó la imaginación, las propuestas buenas, ahora solo golpes, robos, chismes, infidelidades mueven el mundo artístico”. Otros comentarios señalaron que la situación era puramente una estrategia de marketing, expresando: “Y verán que todo es una manera de promover algo”, “Déjenlo, lógicamente esto es puro marketing”, “Que entre para que haga un show, ella es muy buena en eso. Queremos contenido del bueno y no solo chismes”.

A pesar de las críticas, ya sea considerado una estrategia o una gestión de crisis, el caso de Aleska Génesis ha aumentado las expectativas antes del estreno de ‘La Casa de los Famosos 4′, en la que participarán celebridades como Alfredo Adame, Lupillo Rivera, ‘La Bebeshita’, Guty Carrera, Mariana González ‘La Kardashian Mexicana’ y Alana Lliteras.