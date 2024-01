Los Oscars se convierten en la “Mojo Dojo Casa House”: dejan fuera a dos de las mujeres más importantes

Barbie tiene mucho que celebrar en los Premios de la Academia de este año con 8 nominaciones en total sin embargo, también ha indignado a muchos pues según internautas, la “Mojo Dojo Casa House” se hizo realidad.

Y es que la lista de nominados dejó fuera a Margot Robbie, quien en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards había estado en la categoría de ‘Mejor Actriz’ y a Greta Gerwig, quien quedó fuera de la categoría ‘Mejor Director.’ Por su parte, Ryan Gosling sí fue considerado en la categoría de Mejor Actor de Reparto, lo que provocó gran indignación.

A pesar de dirigir la película número uno del año en taquilla, Gerwig no fue reconocida en la categoría de dirección aunque sí fue nominada a Mejor Guión Adaptado, junto con su marido y coguionista, Noah Baumbach. Por otro lado, al haber entrado Barbie en la categoría de Mejor Película, Margot Robbie estaría siendo “reconocida” por su trabajo como productora. Cabe destacar que America Ferrera sí logró una nominación como Mejor Actriz de Reparto.

“El mundo sigue siendo una Mojo Dojo Casa House porque a Ryan Gosling lo nominaron por ser Ken pero a Margot Robbie QUE ERA BARBIE y a Greta Gerwig que es la directora no las nominaron”; “La realidad siempre supera a la ficcion. Margot Robbie no ha sido nominada al Oscar a Mejor actriz mientras Ryan Gosling sí como Mejor actor de reparto. Tampoco ha sido nominada Greta Gerwig en Mejor dirección por Barbie. Curiosamente la película trata de esto”; “No es casualidad que Margot Robbie y Greta Gerwig hayan sido ignoradas por la Academia pero no así Ryan Gosling. Es como si se empeñaran en probar una y otra vez el punto de Barbie y por qué es una película necesaria y que ha incomodado a tantos hombres”, expresaron internautas en Twitter.

Ryan Gosling desde 'Barbie' Foto: X.com @Xailer_

Otras categorías en las que Barbie está nominada son Diseño de Vestuario y Mejor Canción Original, en la que se espera que Billie Eilish se llevé la estatuilla por What Was I Made For. En la pasada entrega de los Critics Choice Awards I’m Just Ken se llevó el premio, causando gran desconcierto en el mismo Ryan Gosling.

El actor no se levantó para recibir el premio b Mark Ronson se apresuró a reconocer el papel del actor Ken en la victoria. “Ryan Gosling, este es tanto tu premio como el nuestro. Hiciste que el público se enamorara de esta canción con tu inigualable interpretación, así que gracias”, dijo.

En diciembre, Ryan Gosling se apoderó del Internet con el estreno del inesperado video musical del tema I’m Just Ken, versión navideña. El multifacético actor regresó como ‘Ken’ para celebrar las fiestas y de paso, la nominación que obtuvo a los Globos de Oro 2024. Si bien todos siempre tienen las expectativas altísimas cuando se trata de Ryan Gosling, nadie esperaba el impacto que tendría al personificar al subestimado compañero de la Barbie de Margot Robbie.

¿La popularidad de Ryan Golsing rompe con el propósito de ‘Barbie’?

Gosling se ha llenado de halagos bien merecidos pero al mismo tiempo, el “exceso” de la Kenergy (energía Ken) está dividiendo opiniones en redes sociales.

Barbie vive en Barbieland, que ante muchos es una especie de utopía feminista en la que las mujeres pueden hacer cualquier cosa como ser presidentas y tener altos puestos en la Corte Suprema y al mismo tiempo usar tacones altos y montar fiestas llenas de brillos y decoraciones color rosa.

Barbie película Fans adescubrieron un secreto de Ryan Gosling (Warner Bros)

Sin embargo, cuando ésta comienza a cuestionar su propósito en el mundo, se da cuenta que ser mujer es imposible en una sociedad donde los hombres acaparan el poder y lo fácil que es nublarse con ese sistema que nos trata como simples accesorios.

En el mundo real, Barbie está impactada por “el patriarcado”, donde se ve sometida a cosificación y acoso, mientras que Ken es alabado sólo por ser hombre. Lo que ahora se está viendo con los premios de La Academia es el verdadero “parece chiste pero es anécdota”.