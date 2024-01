Martha Higareda y Diego Boneta elevarán la temperatura con nuevo thriller erótico

Martha Higareda y Diego Boneta están listos para un nuevo proyecto de cine, que no solo será como actores, sino como productores de la cinta Follow que se estrenará por Amazon Prime.

Este es el primer proyecto del acuerdo general del sello de producción del actor mexicano, Three Amigos, con Amazon Prime.

De acuerdo a a la información publicada en el portal de Deadline, el director será Gonzalo Tobal a partir de un guion de Hipatia Argüero Mendoza (Cindy la Regia: La Serie). La película, en colaboración con Range Media Partners, Piano y Three Amigos, comenzará a filmarse a finales de enero.

“No puedo estar más emocionada de colaborar con este equipo ! I could t be more excited to collaborate with this amazing team”, compartió en dos idiomas Martha Higareda.

¿De qué tratará?

Es una carta de amor a la época dorada del thriller erótico de los años 90.

