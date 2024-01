Las consecuencias que Ryan Gosling podría sufrir por haberle reclamado a la Academia por las nominaciones de los Oscar

La polémica de las nominaciones a los Premios Oscar de este 2024 sigue encendida. Una de las mayores contradicciones se posa sobre las consideraciones de Barbie. Ryan Gosling fue postulado a mejor actor de reparto y la cinta competirá a mejor película, pero la directora, Greta Gerwig y la protagonista, Margot Robbie, no fueron consideradas.

Eso hizo que el mismo Ryan emitiera un contundente comunicado en contra de la Academia, por las incongruencias de las nominaciones. Haber dejado a Greta y a Margot por fuera es un sin sentido para Gosling.

“Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto. No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio”, dijo el actor norteamericano en su comunicado.

¿Podría sufrir consecuencias por sus declaraciones? La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas no suele ver con buenos ojos las críticas de sus nominados. Aquí algunas de las repercusiones a las que Ryan Gosling estaría expuesto en un futuro.

Presión mediática: Las críticas públicas a la Academia pueden generar atención mediática y provocar discusiones en la prensa. Esto podría exponer al actor a la presión de los medios y del público, lo que a su vez podría afectar su bienestar emocional y mental.

Pérdida de oportunidades profesionales: Las críticas abiertas y contundentes a la Academia podrían afectar la percepción que tienen los cineastas, productores y estudios sobre el actor. Esto podría traducirse en la pérdida de oportunidades para futuros proyectos cinematográficos o de la industria del entretenimiento.

Reputación en la industria: La industria del entretenimiento a menudo valora la diplomacia y el respeto entre colegas. Las críticas públicas pueden afectar la reputación del actor en la industria y sus relaciones profesionales.