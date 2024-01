Leslie Gallardo, nueva novia de Emilio Osorio, habla de Karol Sevilla

El pasado martes 23 de enero, se estrenó la cuarta temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo donde 23 participantes competirán por un premio de 200 mil dólares. Los conductores para esta edición son Nacho Lozano y Jimena Gallego.

Conoce a todos los participantes de ‘La Casa de los Famosos 4′

Lupillo Rivera Thalí García Gregorio Pernía Maripily Rivera Pedro Figueira ‘La Divaza’ José Reyes ‘La Melaza’ Alana Lliteras Fernando Lozada Ariadna Gutiérrez Clovis Nienow Sophie Durand Carlos Gómez ‘El Cañón’ Daniela Alexis ‘La Bebeshita’ Mariana González La Bronca Alfredo Adame Guty Carrera Rodrigo Romeh Leslie Gallardo Robbie Mora Cristina Porta Aleska Génesis Christian Estrada

Cabe señalar, que ‘La Casa de los Famosos’ será transmitido las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de la página oficial de Telemundo donde todo lo que suceda dentro quedará grabado, tanto en audio como en video y se espera que los habitantes pasen por alto las cámaras y dejen al descubierto sus más íntimos secretos.

Y fue durante su primera gala cuando Leslie Gallardo la actual novia de Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio, habló acerca de Karol Sevilla, expareja de su novio, “Karol es la exnovia de Emilio, terminaron y a las tres semanas nos conocimos, fue muy rápido”, le reveló a Pedro Figueira ‘La Divaza’.

Y agregó, “Ninguno de los dos estaba cómodo y ninguno de los dos estaba feliz en el lugar en donde estaba, en el momento en el que terminan, da la casualidad que Emilio me conoce y él ya no tenía ningún compromiso y emocionalmente estaba disponible, Emilio vivió un duelo dentro de la casa, dentro de su proyecto el vivió su duelo y pues nada, yo no tengo el gusto de conocer a Karol, en ningún momento fue una situación turbia, yo soy una mujer íntegra y nunca voy a chingar a los otros”, dijo Leslie Gallardo durante la primera noche de ‘La Casa de los Famosos’.