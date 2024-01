Yuri cambia la letra de ‘El apagón’ por hablar de incesto

Yuri ha consolidado su carrera por algunos temas que lograron traspasar fronteras, entre ellos se encuentra ‘El Apagón’, mismo que generó controversia en redes sociales, ya que algunos usuarios señalaron que la letra normalizaba el abuso y el incesto, es por ello que la cantante aclaró el tema.

La artista mexicana ha atravesado por algunas polémicas en su carrera por sus peculiares opiniones, además de ser señalada por su música, como fue el caso del tema ‘El apagón’, la cual interpretó sin ningún remordimiento a lo largo de su carrera; sin embargo, todo habría cambiado repentinamente.

Yuri revela por qué cambió letra de ‘El apagón’

La melodía del famoso tema se caracterizó por su ritmo alegre, pero hace poco recibió críticas porque en una parte del coro la canción hace referencia al abuso sexual que sufrió una joven de parte de su padre.

Ante los comentarios negativos que surgieron en su contra, Yuri habló en el podcast de Mayo Escobar sobre el polémico tema, revelando que no tenía conocimiento de lo que estaba cantando, pero que al percatarse decidió omitir esa parte de la letra.

“El apagón si la cambié porque nunca me di cuenta de que era un incesto. Yo canté por años la canción, entonces yo cristiana imagínate, ¿cómo cantar un Aleluya y luego decir que era mi papá?”, agregó.

Por su parte, el conductor del programa cuestionó a la cantante sobre algún tipo de repercusión, a lo que Yuri respondió que no tuvo problema con el compositor, puesto falleció hace algunos años.

“No pasó nada, gracias a Dios el compositor no estaba vivo, si no yo creo que sí me la quita”, señaló.

De acuerdo con sus comentarios, la intérprete intenta repetir una parte de la canción, con el objetivo de omitir el coro que refiere al abuso sexual e incesto.

“Iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón, vale mas que yo me calle la aventura que allí me sucedió, me tomaron por el talle, me llevaron al cubo de un Zaguán Y en aquella oscura calle Ay, que me sucedió ¡Ay! ¿Qué me sucedió? ¡Ay, que era mi papá!”.