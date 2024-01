¿A qué se dedica Frida Sofía?, esta fue lo que dijo

Nerviosa, pero con entusiasmo, así fue como Frida Sofía llegó a ‘Mira quien baila ¡La Revancha!’, programa en donde dio gracias por dejarla ser como es y con la promesa de que tiene mucho para dar durante su estadía.

“Nerviosita, pero los nervios son buenos, muy agradecida, es la primera vez que bailo quebradita, me esguincé, pero volví… es un sueño estar aquí, que me dejen ser yo, porque yo sí tengo luz y quiero brillar”, dijo la famosa en el concurso de baile.

Asimismo, la hija de Alejandra Guzmán señaló que siempre deja una huella, además de afirmar que ella se dedica a lo que le paguen. Soy de que me amas o me odias, pero de que te vas acordar de mí, te vas acordar de mí, siempre dejó huella. Me dedico a lo que quieran mientras paguen”.

En su actuación, la controvertida influencer compartió su pasión por el baile, asegurando que es algo que lleva en su naturaleza, y expresó su falta de temor ante las críticas.

“El baile en mi vida ha sido, más que nada, un arma de disciplina, desde chiquita bailo ballet y me enseñó a expresarme con el cuerpo, así que pónganme salsa, tango, tap, contempo, ballet, lo que prefieran, hasta reggaetón”.

En esta edición, cada concursante representará a una fundación, y en caso de ganar, el dinero se destinará a dicha organización. La fundación de Frida Sofía se llama Nami, enfocada en eliminar el estigma asociado a las enfermedades mentales, que, aunque no son visibles, son una realidad, según comentó.

Durante los duelos, los ocho participantes se enfrentaron en el escenario, siendo evaluados por los jueces: Bianca Marroquín, Isaac Hernández y Roselyn Sánchez. Los jueces seleccionaron al mejor de cada pareja para avanzar a la siguiente ronda, otorgando inmunidad al ganador para la próxima semana.

Los participantes que continuaron en la competencia después de los duelos fueron Sandra Itzel, Raúl Coronado, Amara La Negra y Diego Amozurrutia. Por otro lado, aquellos que perdieron en los duelos fueron Frida Sofía, Lambda García, Lis Vega y Adrián Lastra.

Al final, Raúl Coronado se convirtió en el ganador de la inmunidad, lo que significa que no podrá ser eliminado en la próxima gala del domingo.