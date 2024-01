Christian Estrada rompe en llanto al hablar de su hijo con Ferka

Christian Estrada y Ferka Quiroz han demostrado su enemistad desde hace varios meses, lo cual dejó como resultado un conflicto por la custodia de su hijo; luego de los comentarios que siguieron en las últimas semanas, el actor habló del tema por primera vez dentro de ‘La Casa de los Famosos 4′.

El intérprete mexicano sorprendió al aparecer como una de las celebridades que se sumarían a la nueva temporada del famoso reality show de Telemundo, y casi de inmediato se robó la atención del público al hablar de la polémica que enfrenta con Ferka.

Christian Estrada rompe en llanto al hablar de su hijo

La pareja se mantiene en disputa legal por el tema relacionado con la manutención de su hijo, especialmente porque hace tiempo se dio a conocer que Christian ofreció pagar 15 mil pesos, pero Ferka no aceptó.

Ferka y Christian Estrada / Foto: Instagram

Al respecto de los señalamientos que surgieron en las últimas semanas, Christian comentó frente a sus compañeros de la casa la razón por la que ha evitado hablar del tema, ya que señaló que sería una falta de respeto para la madre de su hijo.

“Y puede decir muchas cosas, pero no lo hago porque al fin del día es la madre del niño, yo jamás he hablado mal de ella, ella de mí sí, yo jamás he hablado mal de la señora y nunca lo voy a hacer porque la respeto, porque es madre, porque respeto a las mujeres porque vengo de una”, dijo.

Asimismo, Estrada explicó que no le parece justo que hablen así del tema frente a los reporteros, especialmente porque se ha involucrado Jorge Losa; por otro lado, comentó que su hijo no tiene precio y que no está dispuesto a negociar para poder convivir con el menor.

“No se vale que me hagan eso, que le pongan un precio a mi hijo, yo no tengo que pagar 50 mil, 70 mil pesos para ver a mi hijo, es mi hijo, yo no tengo que pagar eso”, agregó.

Pásenle kleenex — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) January 25, 2024

Por su parte, Ferka Quiroz habría reaccionado de manera indirecta a los comentarios de Christian Estrada.