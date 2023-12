Christian Estrada asegura que le pasa una buena cantidad de dinero a su hijo y Ferka le responde

Christian Estrada realizó una entrevista en días recientes y volvió a asegurar que él sí le pasaba dinero a Ferka para la manutención de su hijo, y que le daba una muy buena cantidad.

Esto lo expresó en el programa “En casa con Telemundo”, y afirmó que las declaraciones de su ex han manchado severamente su imagen, a pesar de que ha intentado llegar a un acuerdo con ella.

“Si vas a decir en una cámara que quieres lo mejor para tu hijo, demuéstralo. Si el papá lleva un año ofreciéndote 15 mil pesos mensuales para el niño, seguro médico, estudios escolares, ropa, pañales y comida, ¿qué quiere?”, declaró Christian Estrada.

Christian Estrada también mencionó en el programa de Telemundo, que si no convive con su hijo es por culpa de María Fernanda Quiroz, ya que ella no le permite verlo.

“Si yo no estoy con mi hijo o no puedo convivir con él, es porque la madre no me lo permite. Es tiempo perdido y que no voy a poder recuperar”, expresó el modelo.

En una alfombra roja, Ferka fue cuestionada por las declaraciones del padre de su hijo, Christian Estrada, y contestó que él podía decir lo que quisiera, pero ella tiene la conciencia tranquila porque no estaba mintiendo, aparte sugirió que decía todo eso para ganar relevancia.

“Cada quien que diga lo que diga. Yo siempre me he basado en la verdad. Respeto muchas sus entrevistas o la manera que se quiere hacer notar y está bien”, dijo la actriz.

Y agregó: “Me siento renovada. Me acabo de hacer un cambio de look. Ya se murió la María Fernanda pasada. Ya cumplí un año de ese día terrorífico, que en verdad le vaya muy bien”.