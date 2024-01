Daniela Álvarez revela el motivo que la tiene tan triste

La presentadora colombiana, Daniela Álvarez se dejó ver muy afligida y con el corazón roto a través de su Instagram, donde publicó una foto con su mascota, expresando que era un miembro más de su familia y a su vez anunciando la trágica noticia con el siguiente mensaje: “Hace 9 años te vi en el parque, tenías 3 meses de nacida. Eras la última perrita de la camada que faltaba por entregar y le rogué a la dueña que fueras para mí. Me fui ese día sin ti a la casa y después de muchos intentos logré ser tu mamá. Me acompañaste en muchos momentos y me diste mucho más de lo que yo pude darte”.

Los mensajes de solidaridad de parte de sus amigos y sus fans no se hicieron esperar, demostrándoles su apoyo en este triste momento. “Solo quienes hemos amado a una mascota sabemos lo difícil que es este momento, y es que no existen palabras suficientes para este dolor, perdí a mi gordita hace 4 meses y de verdad que lo siento muchísimo, esto es un proceso muy duro, pero con Dios algún día estoy segura que los recordaremos sin lágrimas”, fueron algunas de las palabras de aliento comentadas por uno de sus seguidores.

¿Daniela se robó el corazón de sus fans?

Tras su paso por ‘Estilo RCN’, y su más recientes participación en el programa ‘Escuela Imparable’, la han llevado a ser una de las mujeres más queridas y reconocida del país.

El vuelco que ha tomado su vida personal, es lo que mayor impacto ha causado debido a una serie de complicaciones médicas, dejando como resultado la necesidad de amputar una de sus piernas a sus 32 años de edad.

La valentía y la fe de esta joven ha sido la mejor arma para luchar ante las adversidades, aprendiendo a transformarlos en brillantes oportunidades.