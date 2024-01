Mira cómo una usuaria encontró a Bad Bunny en Tinder; ¿será cierto?

Tinder se caracteriza por ser una aplicación de citas en línea lanzada en el año 2012. Los usuarios pueden agregar fotografías, un resumen de su biografía y además tienen la opción de darle me gusta y no me gusta a los perfiles de otros usuarios.

Recientemente, se dio a conocer mediante un video que el intérprete de ‘Perro negro’, ‘Ojitos lindos’, ‘Tití me preguntó’, tiene un supuesto perfil en una reconocida aplicación de citas parecida a Tinder o Bumble, pero con el nombre de Raya Dating, así lo afirmó una usuaria en la plataforma TikTok.

El contenido audiovisual se ha vuelto viral, luego de que saliera a la luz la noticia de que Bad Bunny y Kendall Jenner le dieron fin a su relación amorosa. Dejando en evidencia que el cantante regresaría a la soltería.

Y es que, esta app reúne a millonarios, atletas, modelos, que desean encontrar su media naranja usando el mundo digital. @Annbells es la usuaria en TikTok que colgó el video del presunto perfil del artista, y también mostró diversas fotos de él.

“Me salió Bad Bunny en Raya y vean su perfil para ligar”, esta fue la interesante y polémica descripción que utilizo en el video. Mostrando las fotografías del supuesto perfil e indicando al final del video: “¿Me darán Like?”.

Cabe resaltar que, hasta la fecha se desconoce si realmente es un perfil falso o si ‘El Conejo Malo’ anda en busca de citas en línea, pues la publicación del contenido se realizó en el año 2022 y, hasta la fecha el famoso nunca ha hablado sobre el tema.

Lo cierto, es que esto ocurrió antes de iniciar su relación con la modelo con quien estuvo relacionado menos de un año, manteniendo su romance de manera discreta.