Sergio Mayer ahora dice que nunca entabló amistad con Wendy Guevara o Poncho de Nigris

Las declaraciones que compartió Wendy Guevara en una entrevista terminaron por sepultar la “amistad” que había forjado con Sergio Mayer, quien se molestó con ella y con Poncho de Nigris por exponerlo.

Recordemos que hace días la ganadora de “La Casa de los Famosos México” le contó a Adela Micha que el actor y político intentó actuar como si fuera su representante apenas acabó el reality show sin siquiera consultarle.

⚡ Wendy Guevara responde a Sergio Mayer: “Mándame más dinero” (VÍDEO) https://t.co/fbJR7MGc0u pic.twitter.com/VWGO0UXcG2 — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) January 26, 2024

Por su amistad, Wendy Guevara le concedió dos campañas publicitarias que ya hizo, pero le pidió a Televisa que no quería que Sergio Mayer manejara su carrera, a lo que Poncho de Nigris después declaró que él le había aconsejado que no le firmara nada porque era muy “mañoso”.

Sergio Mayer le concedió una entrevista a Flor Rubio donde le asegura que él jamás tuvo una amistad con Wendy Guevara o con Poncho de Nigris y que todo fue una cuestión de negocios, de hecho, asegura que le consiguió varias campañas publicitarias millonarias a la influencer.

👉🏻¿Quien ganará @LaCasaFamososMx?



- Poncho De Nigris

- Nicola Porcella

- Wendy Guevara

- Sergio Mayer

- Emilio Osorio



Puro #TeamInfierno 🤘🏻 pic.twitter.com/FJu1NtgwBU — El Diario Mx (@El_DiarioMx) August 7, 2023

Asimismo, dijo que ella le firmó varios contratos usando su nombre de nacimiento ‘Luis Carmen Guevara Venegas’. Por otro lado, indicó que dejó de seguir a todos cuando acabó “La Casa de los Famosos México” porque solo fue un negocio para él.

“Le voy a dar la razón en que Wendy Guevara nunca firmó un documento, lo firmó Luis Carmen Guevara, que es su nombre real (…) Yo no me meto a sus lives, yo no me meto a sus conciertos, yo no me meto a nada, no ando detrás de ella. Simplemente hice negocios, cobramos dinero, cobramos lo que correspondía porque así son los negocios”, afirmó Sergio Mayer.

SERGIO MAYER LE RESPONDE A WENDY GUEVARA.

En entrevista con Flor Rubio dice que "Wendy nunca firmó un documento, lo firmó Luis Carmen Guevara" (Nombre de nacimiento de la influencer".

Además asegura que Poncho De Nigris le dijo que no firmara con él.

Fuente: Radiofórmula pic.twitter.com/U4nEednht8 — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) January 28, 2024

Para muchos usuarios, la actitud del famoso tras las declaraciones de Wendy Guevara ha dejado mucho que desear y acabó por demostrar sus verdaderos colores, por lo que la simpatía que había ganado en el reality, la ha ido perdiendo.