La sorpresiva opinión de Britney Spears sobre el nuevo tema de Justin Timberlake

El regreso de Justin Timberlake al mundo de la música se vio opacado por un fuerte sector de fans de Britney Spears, que le recriminaron las delicadas confesiones que hizo la princesa del pop, en su reciente libro titulado The Woman in Me.

Las páginas del libro de Britney revelan episodios delicados que atravesó durante su relación con el entonces integrante de la agrupación NSYNC.

Ante el estreno musical de “Selfish”, de Justin Timberlake, Britney publicó en su cuenta de Instagram unas disculpas públicas para su ex, por lo revelado en su libro, sorprendiendo a propios y a extraños con este comportamiento.

También te puede interesar: ¡Britney Spears vs Justin Timberlake! La cantante logra opacar el regreso musical de su ex

Libro. ARCHIVO- Britney Spears, izquierda, y Justin Timberlake llegan a la 28a entrega anual de los American Music Awards en Los Ángeles en 2001. El libro de memorias de Spears "The Woman in Me" será publicado el 24 de octubre. (Mark J. Terrill/AP)

Según reseña la revista Quien, lo hizo por medio de un posteo en el que sale un video de Justin en el programa de Jimmy Fallon, cantando temas de Britney con instrumentos de juguete. La publicación, como era de esperarse, fue borrada a las pocas horas de subida.

“Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente. También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake ‘Selfish’. Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? Pd: ‘Sanctified’ es....increíble”, escribió la cantante y actriz de 42 años.

Britney hizo declaraciones delicadas en su libro, sobre Justin Timberlake. Una de las más impactantes, fue que el cantante la obligó a abortar debido a que ambos eran muy jóvenes para tener un hijo. Además, confesó que JT la engañó en reiteradas ocasiones con otras personalidades de Hollywood.