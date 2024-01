Carlos Rivera no soporta los amigos de “Venga la Alegría” de su esposa

El bautizo del hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera sigue dando de qué hablar y ahora sale otro escándalo más, en esta oportunidad, concerniente a la actitud del cantante para con algunos amigos de su esposa.

Así lo reveló el portal TVNotas, quien llegó a entrevistar a un invitado del gran festejo que empezó a la 1 P.M. y acabó a primeras horas del día siguiente: “Fue la fiesta del año. Cuidaron cada detalle… La pasamos increíble, aunque hubo cositas que se notaron mucho”.

Entre esas cosas estaría la animadversión que sentiría Carlos Rivera por algunos amigos de su esposa Cynthia Rodríguez, en específico, contra sus excompañeros de “Venga la Alegría”, a quienes apenas saludó y convivió durante el festejo del bautizo de su hijo.

“Carlos es un tipazo. Todo un caballero y se portó super atento con todos, pero fue evidente que no le gusta convivir con ciertas amistades de Cynthia. Ahora que se juntó con los que trabajó en ‘Venga la alegría’ apenas y los saludó. Estuvieron en una de las mesas más alejadas”, detalló la fuente de TVNotas.

De hecho, a raíz de ello se comenta que Carlos Rivera habría presionado a Cynthia Rodríguez a dejar “Venga la Alegría” porque no le agradaba nada el programa.

Se desconoce si es porque el cantante tiene un contrato con Televisa y siente una rivalidad hacia ellos. No obstante, algunos usuarios han comentado que él no está obligado en ser amigo de los amigos de su esposa, al igual que ella no estaba obligada a convivir con las amistades de su pareja, pues ambos siguen siendo seres humanos independientes.

ROMÁNTICO MOMENTO 😍



Al ritmo de la melodía de "Si nos dejan" fue como Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez protagonizaron un mágico instante durante el bautizo de su hijo "León", ya que aunque han mantenido privada su relación, algunos invitados compartieron en redes sociales pic.twitter.com/vHtJ9RZpcp — Guate Noticias GT (@noticias23_gt) January 22, 2024

Hasta los momentos, ni Carlos Rivera ni Cynthia Rodríguez o algunos de los conductores de “Venga la Alegría” que estuvieron en la fiesta se han expresado al respecto.