Angélica Vale revela cuál fue su secreto para bajar de peso de forma definitiva

Angélica Vale abrió su corazón para hablar de la complicada lucha que ha atravesado contra el sobrepeso. La actriz de 48 años ha sorprendido a sus fans en los últimos meses, al aparecer en público con una inédita transformación física, de la que reveló su secreto, en una entrevista exclusiva con Yahoo Style.

“Yo comenzaba a bajar y de repente llegaba a un punto en el que no podía rebajar más, no importaba si me mataba de hambre. No importaba si hacía ejercicio o no. No había nada que pudiera hacer”, dijo en su charla con el medio citado.

Angélica cuenta que esta situación provocó algunos padecimientos físicos y mentales, ya que cualquier persona que atraviese estos estancamientos comienza a cuestionar sus propias capacidades. “Te empiezas a sentir incapaz de cuidarte a ti misma”, dijo en la entrevista.

Sin embargo, eso es cosa del pasado ya que según confiesa, se siente “mejor que nunca”.

“David me dijo ‘oye Angélica, pero sí has bajado mucho’, y creo que ahí fue que me di cuenta de la transformación que tuve la bendición de vivir el año pasado. No fue fácil, pero me siento tan bien, que no hay cómo no seguir haciéndolo”, sostuvo.

¿Cuál es el secreto de Angélica Vale?

Lo primero que recomienda Angélica Vale es ir a un endocrinólogo para poder actuar sobre las hormonas.

“Yo estoy recomendando que vayan con endocrinólogos. Todas las mujeres que tuvimos hijos, o que nos estemos acercando a los 50 vayan con un endocrinólogo, porque luego las hormonas están jugando en tu vida y no te enteras”, dijo la actriz.

“Y entonces crees que pues porque te comes media lechuga es normal subir de peso, que era lo que me estaba pasando a mí. Yo llevaba nueve años tratando de bajar de peso. Nueve que es la edad de mi hijo, porque sí me pusieron muchas hormonas en mi embarazo con mi hijo y entonces no lograba yo bajar, no había forma, o sea, bajaba 10 libras y ya. No seguía”, destacó.

Entonces, un tratamiento hormonal fue lo que destrabó ese estancamiento que estaba sufriendo.

“Para mí, la idea de la dieta no funciona. Bueno, a mí no me funcionó. Ahí te das cuenta de que hay cosas que crees que no te engordan y que tienen muchísimas calorías. También te ayuda a organizarte y controlarte, porque no te puedes salir de tu presupuesto calórico”, señaló.