Eugenio Derbez habla sobre la paternidad de José Eduardo, ¿Qué dijo?

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay han anunciado que serán padres por primera vez, lo cual ha generado emoción tanto a sus familiares como a sus seguidores. Por tal motivo, los medios de comunicación aprovecharon un pequeño encuentro que tuvieron con Eugenio Derbez para así cuestionarle qué piensa sobre la próxima llegada del nuevo miembro de su familia.

Le puede interesar: Novia de José Eduardo Derbez muestra su pancita de embarazo

¿Qué dijo Eugenio sobre la paternidad de su hijo José Eduardo?

Eugenio Derbez aceptó hablar un poco ante la prensa lo que sería la nueva etapa de su hijo José Eguardo, destacando la importancia que tiene para él enfrentar una nueva fase como abuelo de dos niños pequeños. Vale la pena recordar que fue con Kailani, la hija de Aislinn Derbez, con quien inició esta conmovedora faceta.

“Muy contento de la noticia. Ya la sabíamos un poquito antes, pero respetamos los tiempos de José Eduardo, y finalmente ya la dio a conocer. Él está muy feliz, y pues ya voy a ser abuelo otra vez”, indicó con orgullo el actor, quien también expresó su confianza en las habilidades de José Eduardo como futuro padre.

Reveló que la noticia ha fortalecido aún más su vínculo, comentando: " Yo pensé que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz. No sabes cómo me ha pedido consejos, me ha hablado, ha estado más en contacto que nunca y eso me hace feliz, va a ser un gran papá, incluso mejor que yo”, añadió.

Asimismo, cuando le preguntaron sobre sus sentimientos al convertirse nuevamente en abuelo, Derbez fue muy honesto al respecto: " Yo creo que el ser abuelo es una bendición. Me siento raro porque tengo una hija chiquita también, entonces no es esa parte en donde uno termina de ser papá y pasan muchos años y eres abuelo, y es como volver a vivirlos (a los hijos); yo lo acabo de vivir (tener un hijo). Siento como si volviera a tener otra hija u otra nieta, con Aitana”, compartió de manera franca.

José Eduardo y Paola Dalay anuncian que serán padres

A través de una transmisión en Vivo en YouTube, José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron detalles sobre cómo se sienten en este significativo momento de sus vidas.

“Estamos conscientes de que nuestra vida va a cambiar completamente”, afirmó Paola, mientras que José Eduardo agregó: “Va a dar una vuelta”.

Asimismo, el actor también recordó cómo apoyó a su novia durante su primera visita al médico: “Antes de entrar al ginecólogo, la agarré de las manos, lloramos, nos abrazamos y le dije: ‘Somos un equipo, vamos a darlo todo y vamos a entregarnos al 100′. Nos agarra en una etapa muy bonita de la relación, estamos muy enamorados y contentos”, dijo.