“Hago amarres”, Aleska Génesis dio su truco de brujería para el amor

La modelo venezolana Aleska Génesis fue tendencia en noviembre del 2022 cuando se filtró un video de ella con una santera, haciéndole un “amarre” al cantante Nicky Jam para que reiniciaran su relación amorosa. Ahora, en ‘La Casa de los Famosos’, se sinceró por primera vez en relación al tema, aseverando que sí hace este tipo de prácticas.

Cuando el video de ella con la santera salió a la luz, Aleska indicó que 90 por ciento de la grabación fue editada, además acusó a su amiga Gatanet Mateo de dar el video a su ex Miguel Mawad, y aseveró que fue él quien lo filtró en las redes.

En el video que se hizo viral, la modelo decía sobre Nicky Jam: “Que no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie”.

Luego de que su encuentro con la santera saliera a la luz, Aleska no negó su práctica para retener al cantante, aunque se mostró arrepentida, diciendo que Dios “es el único que siente misericordia por un corazón arrepentido que ha pecado… Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas”.

A Aleska Génesis le duró poco el arrepentimiento

Sin embargo, el arrepentimiento le duró poco, ya que en una reciente aparición en ‘La Casa de los Famosos’, Aleska Génesis confesó a sus compañeros que todavía hace “amarres” para el amor.

People en Español publicó que en el referido programa, ella dijo: “Hago amarres”. Luego, explicó cómo se hacen. “Haces una amarre, pones unas gotitas, solamente unas gotitas de orina y se lo pones en el agua en la mañana; cinco gotitas de orina, se lo pones en el café o en el agua y lo tienes prendido”.

Todos la miraban asombrados, ella sólo se echó a reír, expresando que “a mí no me recibas el café”.

¿Qué es un amarre?

Según la santería, un amarre es un hechizo para retener a alguien como pareja. Los hay de todo tipo y varían conforme al problema o situación que estén enfrentando en la relación.

“El amarre de amor es un ritual esotérico que se utiliza para atraer a una persona específica y mantenerla cerca, para mantener a una pareja unida y para fortalecer los lazos de amor y afecto en una relación. En realidad, es una forma de manipulación energética que busca influir en la voluntad de otro”, explicó El Correo de Andalucia.