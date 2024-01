¡Entérate! Esta es la razón que obligó a Cristina Saralegui alejarse de los reflectores

Luego que se conociera la noticia sobre el regreso de Cristina Saralegui a la televisión después de 14 años de ausencia, diversas son las hipótesis que se han manejado con respecto a su lejanía, entre ellas que la reconocida conductora de origen cubano estaba en la quiebra y atravesaba serios problemas de salud.

El cumpleaños número 76, sirvió para que la afamada periodista del siempre recordado programa “El show de Cristina” apareciera frente a las cámaras del matutino Despierta América y desmintiera algunos rumores sobre su vida privada.

“Yo soy una persona privada, no salgo mucho (...) me están diciendo que si estoy bien, me escribe hasta mi prima de España (...) Estoy retirada hace 14 años, calladita te ves más bonita, en mi casa, sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie”, expresó.

Pese a que su retiro de la televisión no fue voluntario, sino por decisiones tomadas por ejecutivos de Univisión, Cristina confesó que se la pasa muy bien alejada de los reflectores:

“… ni me desenterraron de ningún lado, ni llegué en silla de ruedas... Yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada, en qué cabeza cabe que con todo lo que yo trabajé en mi vida, que nosotros que éramos dueños de tres estudios de televisión, vamos a estar quebrados, es que son brutos”.

Cabe destacar que hace un tiempo aclaró detalles sobre su salida de Univision, y reveló que fue una decisión tomada por los ejecutivos del canal y no por elección propia.

Vale recordar que la también periodista cubano-estadounidense ofreció una entrevista a la revista People a quien le reveló lo que significó su despido luego de conducir por más de una década su talk show.

“Fue muy difícil porque yo no me fui de mi trabajo, a mí me botaron, me echaron. No estaba preparada para eso. Me dijeron: ‘Cristina, esto no tiene que ver con rating, esto tiene que ver con que es un programa que ha estado muchos años en el aire y ya queremos dejarlo descansar y que te puedas ir”, señaló para ese momento