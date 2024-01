La Casa de los Famosos 4: Aleska Génesis comparte cómo hacer amarres

Aleska Génesis entró a “La Casa de los Famosos 4″ en medio de polémica, por lo que todo el mundo esperaba que armara escándalo, sin embargo, durante la primera semana se ha mantenido muy tranquila.

Hasta hace poco la venezolana retomó el tema brujería, pues afirma que sabe cómo amarrar a los hombres para volverlos locos de amor. Recordemos que en 2022 su ex filtró un video donde se le escucha pedirle a una santera que hiciera algo para que Nicky Jam volviera con ella.

“Que no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie”, fue lo que pidió Aleska Génesis en su trabajo de brujería.

Aleska Génesis da un truco sencillo para amarrar a un hombre

Cuando explotó la noticia de que Aleska Génesis practicaba brujería, ella aceptó que era cierto, pero que no estaba destinado a Nicky Jam, como su anterior expareja, Miguel Mawad, quiso dar a entender y le pidió que sacara el video completo sin editar.

"Nicky Jam", cantante puertorriqueño



Es tendencia por rumores de que su expareja, la modelo venezolana Aleska Génesis, le estaba haciendo brujería.



Según rumores, la bruja le dijo que debía ponerle 4 gotas de su orine en el desayuno todos los días.pic.twitter.com/ckEdFRKxlC — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) November 7, 2022

Entonces, durante una conversación en “La Casa de los Famosos 4″, admitió que ella hacía amarres y luego procedió a compartir un truco, que según ella es infalible, para volver a un hombre loco por ti.

“Haces un amarre, (pones) unas gotitas, solamente unas gotitas de orina y se lo pones en el agua en la mañana; cinco gotitas de orina, se lo pones en el café o en el agua y lo tienes prendido”, y añadió risueña, “A mí no me recibas el café”.