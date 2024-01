Leo Rizzi y Paty Cantú unen sus fuerzas para retocar el pop en español

Leo Rizzi y Paty Cantú no se conocían personalmente antes de colaborar en la canción Malvas. Los músicos y cantantes platicaron con Publimetro sobre este encuentro musical que fusiona el pop español con el mexicano; el sencillo es el adelanto de lo que será el álbum debut de Leo Rizzi.

“Ya conocía a Paty, pero no personalmente. No sabía cómo iba a ser la sesión, entonces habían algunas expectativas y cierto temor, pero me sorprendí por su tenacidad a la hora de componer, sus aportaciones y cómo estaba involucrada; además, su capacidad de entender el arte como un compromiso y luego esa voz, tenía eso guardado”, señaló Leo.

Leo Rizzi y Paty Cantú charlan con Publimetro sobre la canción "Malvas". (Foto: Cortesía.)

Para la compositora tapatía, también su primer encuentro con el músico español generó varias reacciones.

“Hay una química real, personal y artística que se dio en el momento, si es verdad que fuimos afectados de todas las formas posibles por el contexto y, quizá, eso nos puso en un lugar de mucha sensibilidad, vulnerabilidad y de una conversación mucho más profunda de lo que normalmente tienes con alguien cuando te acabas de conocer en un estudio para componer”, explicó Cantú.

La cantante hizo una peculiar referencia al Tinder para explicar que a veces los primeros encuentros no son como se esperan, siempre hay sorpresas.

“De pronto llegas y dices: ‘nunca he compuesto con este artista, pero me encanta’, lo que hace seguro que va a salir bien y no es verdad, de pronto es como una maldad de Tinder... le di para la derecha, luego llegué y le olía la boca (risas), pero con Leo fue un agradable encuentro, porque hay una admiración genuina y real por el trabajo de Leo. Él me parece un artista -al día de hoy- muy interesante. Para mí, una artista que lleva también tiempo en esto, es entender y revolucionar, lo que sucede actualmente en la música”, agregó Paty.

La inspiración detrás de Malvas proviene de la intensa conexión de Leo Rizzi con México. Compuesta en Ciudad de México durante una de sus visitas en octubre de 2023, un mes muy cercano a las festividades del Día de Muertos.

“La canción creo que remueve sentimientos muy personales, empezando por ahí. Quizás estamos inspirados un poco por el contexto realmente en ese momento, como que siento que todo lo que te rodea te influye. Me acuerdo que aquella vez, yo estaba viviendo por primera vez los días previos al Día de Muertos, y seguro que esa semana tan espectacular, pues influyó en todos los sentidos”, dijo el cantautor en la entrevista.

Leo Rizzi y Paty Cantú hablaron de su nueva canción Malvas. (Foto: Cortesía.)

La referencia de las Malvas proviene de una conocida serie en la cual aparece una epidemia y eso genera una enfermedad terminal. Cuando las personas enferman aparece una flor de color violeta, una malva, que indica que esa persona va a morir.

“Leo es muy receptivo y sabe mucho. Él estudio en Bellas Artes, pero tiene mucha humildad, por eso la canción resultó tan personal, porque él habla de la calma de su mamá, y yo, de septiembre por mis papás” — Paty Cantú

“Yo busqué a Leo, y no sabíamos si iba a salir una canción para él o para mí; juntos o separados, pero se dio todo y una temática poco común. El video tiene folcklor, piano, las flores, pero todo fue orgánico. También, el negro infinito y el minimalismo son parte de una expresión genuina en una canción que es la protagonista de la historia”. añadió Cantú.

Viene nuevo álbum

Leo Rizzi ha logrado posicionarse como referente del indie pop, con la combinación perfecta entre música orgánica y electrónica que marca una nueva etapa de artistas españoles.

“No es tanto seguir una moda o no seguirla, sino lo que hagas te conecte, y yo con Malvas, conseguí conectar y eso está en el disco” — Leo Rizzi

“Este disco es una apuesta personal, y este proyecto se siente muy real. Yo no sé qué va a pasar con este disco, porque al final uno tiene expectativas, pero para mi está siendo un proceso de experimentación e intento hacerlo con lo mejor que tengo. Me estoy dando cuenta, con este disco que uno al final da muchas vueltas hasta quedar con aquello que quiere, es un viaje constante. Esta apuesta personal tiene un sonido más orgánico, por sacar las baterías a relucir cuando la industria está en otro momento y por sacar guitarras eléctricas con distorsión, porque siento que las cosas que están hechas desde el corazón y no desde el impostar tienen sentido en cualquier momento”, reveló Leo.

Conciertos

Leo Rizzi y Paty Cantú adelantaron que Malvas será tocada en vivo en varios escenarios este 2024.

“Vamos a cantarle de entada en el Pal’ Norte y otros lugares en México. Él me invitó a eso y yo lo invité a algo que todavía no puedo decir qué es, pero la vamos a cantar más de dos veces en México, y en muchas partes”, comentó Paty Cantú.

31 de marzo, Festival Pal´Norte (Monterrey).

PUBLIMETRO TV: