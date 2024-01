RENEE, la talentosa cantante mexicana que inició el 2024 con el pie derecho

2023 fue uno de los años más exitosos para la música mexicana. Pese a que la gran mayoría de oyentes consumieron el género regional mexicano, otros cantantes aprovecharon la atención para sacar material y así impulsar sus carreras, tal como RENEE quien, pese a tener un año lleno de logros artísticos, comienza el 2024 con el pie derecho.

Te recomendamos: Pautips, la creadora de contenido nominada a los TikTok Awards 2024

En entrevista con Publimetro, la compositora mexicana aseguró que “Este 2024 ha sido una maravilla. Estoy muy contenta de lo que estoy haciendo, de lo que estoy mostrando en mi música, de reivindicar este pop, de hacer un pop profesional”.

Con respeto al “pop profesional”, RENEE explicó que es “algo que yo he estado buscando un montón a través de mi música, de mi imagen, de mi arte; buscar representar este expertise de esto que que he estudiado, que lo he trabajado, que lo he materializado en música, en fotos en arte en general y que me llevó a a que escribir esta canción que se llama ‘El Disfraz’”.

Su más reciente canción, titulada ‘El Disfraz’, ya cuenta con más de 40 mil reproducciones en tan solo 12 días. En palabras de la misma artista, este tema “era muy importante que hablara acerca de esa liberación, de saber que las personas tenemos versiones de nosotros que con el paso del tiempo ya no nos quedan y que solo nos queda buscar una mejor versión de nosotros mismos porque así podemos compartir y dar lo mejor hacia los demás”.

Sigue leyendo: ¡Le llueven burlas! Comparten video de El Temach actuando en ‘Caso Cerrado’

Con respecto a cómo fue realizar el videoclip, RENEE confesó: “yo estoy estudiando actuación, o sea, la verdad que esto que concluí fue solo la iniciación actoral. Ahora yo sigo estudiando actuación, me sigo preparando; de hecho, empecé a estudiar danza, también empecé a estudiar jazz y todo con el con el afán y con el fin de ser un artista completa, por eso yo te hablaba de un pop profesional”.