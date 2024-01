Revelan que Sylvia Pasquel fue sometida a un coma inducido durante cuatro días : la tuvieron que entubar

Si de algo debe jactarse Sylvia Pasquel, es de la suerte de contar con buen estado de salud, toda vez que durante el 2023 la primogénita de La última Diva del Cine Mexicano, vivió momentos tensos con su salud, entre ellos una caída que sufrió mientras se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Turquía. Ya recuperada, trabaja en un monólogo donde le contará a su público detalles de su estado de salud.

Sin embargo, la productora e íntima amiga Yolanda Garza, reveló que la histriónica fue sometida a un coma inducido mientras estaba de viaje en el viejo continente, razón por el que no pudo acudir a la boda, de su nieta Michelle Salas.

“La tuvieron que entubar, entonces ese problema le provocó problemas en las cuerdas, estuvo en coma inducido cuatro días, entonces sí fue bastante pesado. La boda fue el 11 o el 13, por ahí, y ella despertó el 14 o el 15, entonces ya no pudo ver”, reveló Yolanda a los medios de comunicación.

Garza explicó que mientras la estrella de las telenovelas se mantenía hospitalizada fuera de su natal México, recibió las mejores atenciones y cuidados, señalando que el esposo de Michelle siempre estuvo pendiente hasta que Pasquel regresó a casa.

Para el momento de su convalecencia mucha información se especulaba con respecto a su estado de salud, razón por la que la propia Sylvia aprovechó sus redes sociales para aclararle al público la ausencia en la unión matrimonial de Michelle Salas con el empresario Danilo Díaz.

“Fue una experiencia muy difícil, sobre todo muy triste porque me impidió ir a la boda de mi nieta, que fue lo que más me dolió, pero pues sí, la verdad me di un santo madrax y pues eso fue lo que me impidió estar con mi nieta”.

Pasquel no dejó pasar la oportunidad para expresar su molestia por la forma en cómo los medios de comunicación trataron la información sobre su estado de salud

“Toda la información se trató con muy mala saña, muy mala fe, dijeron muchas cosas muy desagradables, que no me habían invitado a la boda, que yo no había querido ir, pues eso también me hizo alejarme y no quería yo saber nada de… pues de nada”.