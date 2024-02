Aleska Génesis tiene más historias de ‘amarres’; Aquí te contamos

La modelo y empresaria venezolana, Aleska Génesis, sigue dando de qué hablar entre sus seguidores y los espectadores de ‘La Casa de los Famosos 4’, y esta vez confirmó lo que por mucho tiempo se decía sobre si le había hecho brujería a su expareja Nicky Jam.

En esta oportunidad, la famosa compartió la receta con sus compañeros, “Hago amarres”, dijo. Además explicó que, para tener a un hombre enamorado, “Haces una amarre, pones unas gotitas, solamente unas gotitas de orina y se lo pones en el agua en la mañana; cinco gotitas de orina, se lo pones en el café o en el agua y lo tienes prendido”, entre risas culminó con la frase “A mí no me recibas el café”, agregó.

Los internautas quedaron sorprendidos porque se dice que así como leen el poso del chocolate y el cigarrillo, el fondo de la taza de café también dice mucho acerca de la suerte y el futuro.

Confirmada la santería

La joven ha causado gran revuelo confirmando que sí acudió a una santera, dejando en evidencia lo que se llegó a filtrar durante una video llamada entre ella y una mujer que practica la santería, momento que ocurrió en el tiempo que vivió la ruptura con su expareja Nicky.

En la grabación difundida por el año 2022, se escucha su voz diciendo lo siguiente: “Que no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie”, fueron las peticiones a su santera, a quien le contó también que ese hombre, no era nada bueno en la cama.

Sin embargo, pese a que Génesis expresó que todo era verdad, también sacó a la luz que, “Menos el 90 % del video que editaste, el mala cama eres tú MM”, expresó haciendo referencia a su ex Miguel Mawad, y retándolo a mostrar el video completo, pues según ella, sus súplicas y confesiones no fueron para el reggaetonero.