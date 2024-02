Christian Nodal reacciona de manera indirecta a la tiradera de Belinda con su nuevo tema

Las redes sociales siguen encendidas con la nueva canción de Belinda, que además de significar su regreso a la música, es una tiradera estilo Shakira, para su exnovio, el también cantante, Christian Nodal.

“Al final fue lo que tu demostrabas, si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”, dice una parte de la canción de Belinda.

Todos hablan de Belinda y citan sus frases en la canción, pero pocos notaron que Christian Nodal respondió a su manera, a través de sus propias redes sociales.

¿Cómo lo hizo? Eligiendo promocionar su más reciente material musical, que hizo en conjunto con Peso Pluma, llamado La Intención. A cualquiera le podría parecer que es la simple exposición de su trabajo. Pero la realidad es que esta canción salió hace seis días.

Además, la parte de la letra que eligió es justamente la que habla de los ex de las parejas. Para disimular un poco la reacción, Christian Nodal reposteó publicaciones de otros usuarios de Instagram y TikTok que se grabaron cantando su canción.

“Y es que, cada día que pasa, te pones más buena. Me vale verga que tú seas ajena. Pa’ los problemas. Soy más c@brón que el que trae ese c@brón”, decía el extracto exacto del tema de Christian Nodal con Peso Pluma, y que le sirvió a Nodal para reaccionar al tema de Belinda.