¡Ya no hay secretos! Conoce cuándo nacerá el hijo de Matías Novoa y Michelle Renaud

El actor de nacionalidad chilena, Matías Novoa lanza nuevos detalles sobre el bebé que espera con su esposa Michelle Renaud, acabando de una vez por toda con las especulaciones que se venían generando sobre el embarazo, puesto a que el pasado mes de diciembre del año 2023, dieron a conocer que se casaron y decidieron que fuese algo muy íntimo, desde allí se rumoró que ya estaban en la dulce espera.

En una conversación con la prensa, desde Nayarit, México, Novoa sacó a relucir todos los secretos por los cuales mantenían en silencio la espera de su hijo, y por qué no habían entrado en detalles. “Llegó el momento de contarles a todos, al público que de repente se desesperan (y dicen): ‘¿Por qué no cuentan?’”, dijo en declaraciones publicadas en el portal de la revista TVyNovelas.

Además recalcó que, “Pero era un momento de nosotros, queríamos también que pasaran ciertos meses, que el bebé estuviera bien y ya era momento de contarles”, “Ya es inevitable, ya ‘Mich’ tiene su pancita (que) ya se le ve”.

¿Cuándo nacerá?

Con respecto a la fecha de la llegada de su primogénito, contó que sería para finales del mes de junio, y en cuanto al sexo dejó la incógnita entre los espectadores comentando “”Puede ser un niño, puede ser un niño”, pero sí aseguró que, “Estamos muy contentos de estar viviendo esto”.

También se refirió a los antojos que le ha producido el embarazo de su pareja, “Yo he tenido mucho sueño y también tuve muchos antojos, esto de que el papá no siente pues sí se siente y mucho”, “Tenía antojos raros”, “no soy de comer jalapeños, y se me antojaban”, señaló.

Por su parte la también actriz, quien fue abordada desde el aeropuerto de la Ciudad de México, dijo que creía estar entre los 5 meses de gestación, y que aún no confirman si será niño o niña, lo que aseguró es que ambos buscaban tener un hijo.