LCDLF4: Sophie Durand fingió haber sido agredida sexualmente para proteger a su novio violento

La participación de Sophie Durand no había llamado mucho la atención en “La Casa de los Famosos 4″ hasta que estuvo envuelta en una discusión con sus compañeras, pero ahora lo hace por una noticia más grave.

Mientras la joven actriz conversaba con un par de compañeros, admitió que fingió que un tipo la había agredido sexualmente para excusar las acciones violentas de un exnovio.

Al parecer, el exnovio de Sophie Durand era alguien tan violento que le gustaba golpear a tipos al azar cuando salían y en una ocasión, cuando estaban en un bar, golpeó a un sujeto que no le hizo nada y ella mintió para protegerlo.

Sophie Durand mintió sobre ser nalgueada por un sujeto

“Mi ex novio era súper peleonero. Un día pasó que alguien lo vio culero y lo golpeó… El otro ni siquiera le había hecho nada, estaba tomándose una cuba en la barra”, le contó Sophie Durand a Leslie Gallardo y a Robbie Mora.

Y agregó sonriendo: “¿Sabes qué hice? Le dije: ‘el wey me nalgueó’. No me había tocado ni un pelo, pero ‘me nalgueó’”. Cuando la confrontaron sobre la pelea de su pareja, ella mantuvo la mentira y hasta retó a que revisaran las cámaras.

Si bien dentro de “La Casa de los Famosos 4″ el relato de Sophie Durand no causó conmoción más allá del shock que pareció tener Robbie Mora de que culpara a un hombre inocente de haberla asaltado sexualmente, en las redes sociales sí que generó una gran indignación.

oye que pedo con la sophie weiiii



🫠🥴 #LCDLF4



pic.twitter.com/xSYqoDgxtk — ʙ ᴀ s ʜ 🥀🖤 (@bashlitos) February 1, 2024

Ahora piden que el hombre tome represalias y la demande por difamación, ya que no estaba bien que lo acusara de algo tan grave sin recibir consecuencias, en especial, para proteger a un sujeto que era violento.

Hasta los momentos se desconoce la identidad del exnovio de Sophie Durand, debido a que la actriz ha mantenido su vida personal muy privada y no ha compartido la identidad de con quienes ha salido.