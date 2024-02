Paquita la del Barrio le da una lección de vida a Belinda, tras el lanzamiento de ‘Cactus’

El lanzamiento de ‘Cactus’, de Belinda, sigue levantando reacciones a lo largo y ancho del mundo del espectáculo. La más reciente fue la de Paquita la del Barrio, que a través de unas sinceras palabras le dio una lección de vida a la princesa del pop latino.

‘Cactus’ es una tiradera contra Christian Nodal, su expareja, al mismo estilo que hizo Shakira con Bizarrap, en su tema musical en contra de Gerard Piqué. Para Paquita, con una amplia experiencia en canciones de despecho, no hay que llorar por nadie, y así se lo dice a Belinda.

La icónica cantante, reconocida por sus letras llenas de empoderamiento y desafío, no se ha quedado ajena a la situación y ha compartido sus reflexiones sobre el amor y las relaciones.

Con más de cinco décadas en la industria de la música, Paquita la del Barrio es conocida por sus canciones que expresan el desamor y la fortaleza de las mujeres. Ante la situación de Belinda, la veterana cantante ha ofrecido dos declaraciones que reflejan su experiencia y perspectiva única sobre las relaciones sentimentales.

También te puede interesar: Christian Nodal reacciona de manera indirecta a la tiradera de Belinda con su nuevo tema

“Es un poco difícil entender a la gente, pero el tiempo que he vivido y que hasta este momento he visto lo que valgo para algunas personas. Yo creo que no tiene caso derramar una lágrima por alguien”, expresó Paquita, destacando la importancia de valorarse a uno mismo y no permitir que las acciones de los demás afecten la autoestima.

La cantante, quien a lo largo de su carrera ha enfrentado diversas situaciones difíciles en el ámbito personal, continuó con otro consejo revelador, según reseña Infobae: “Yo todo eso me ha tocado vivir. No me queda nada de eso, así es que he pensado que no he de llorar por nadie y ellos que están jóvenes pues menos, tienen la facilidad de buscarse otra persona y ya. Y no se le puede obligar a un hombre a quererla a uno.”

Estas palabras de Paquita la del Barrio llegan en un momento crucial para Belinda, quien ha generado toda una polémica con su nuevo sencillo. El consejo de la veterana cantante no solo resuena en el contexto de la ruptura de Belinda y Christian Nodal, sino que también ofrece una perspectiva valiosa sobre el amor y la autenticidad en las relaciones.